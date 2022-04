TVR Griffith komt met elektrische aandrijflijn op de markt. Als-ie überhaupt op de markt komt ...

Aston Martin, Ferrari, Lamborghini: het zijn allemaal exotische, bijna aristocratische namen. TVR daarentegen, is niet hooggeboren. De drie letters in de merknaam staan heel burgerlijk voor de voornaam van de oprichter: Trevor Wilkinson. Hij begon TVR eind jaren veertig en specialiseerde zich al snel in compacte, lichtgewicht sportwagens.

TVR Griffith, Chimaera en Cerbera waren erg succesvol

De meeste mensen zullen TVR echter kennen van de Peter Wheeler-jaren, toen het merk steeds extremer ogende modellen ging produceren, met als hoogtepunt de bizarre Sagaris. Met de TVR Griffith, Chimaera en Cerbera had de kleine fabrikant veel succes. Voor de aandrijving van die modellen zorgde een V8 van Rover of een door TVR zelf ontwikkelde zes-in-lijn: de Speed Six.

In 2019 stond de nieuwe Griffith zelfs bij Louwman Exclusive

Na de eeuwwisseling ging TVR helaas failliet. Om in 2017 weer op te duiken met een nieuwe Griffith. Twee jaar later stond de auto zelfs bij Louwman Exclusive, die het importeurschap voor Nederland op zich zouden nemen. Maar verder bleef het stil. Door financiële en andere problemen kwam van productie helemaal niets. Dus is het afwachten wat de toekomst gaat brengen.

Sponsor van Formule E-raceserie en elektrische sportwagen

TVR heeft in ieder geval weer een kapitaalinjectie gekregen, van lithiumproducent Ensorcia Metals. Je kunt dus wel raden wat er met de nieuwe Griffith gaat gebeuren. Die wordt elektrisch. Volgens TVR komt er nog steeds een versie met V8 op de markt, maar gaan we er ook eentje zien met een batterij en elektromotor. Om dat voornemen kracht bij te zetten, gaat TVR zelfs de elektrische raceserie Formule E sponsoren.