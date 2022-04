Herman Finkers zou de gefacelifte BMW X7 een 'lief kind' noemen

Het was even schrikken toen de BMW X7 in 2019 op de markt kwam. Met zijn enorme omvang en in-your-face grille leek hij meer geschikt voor Amerika en China dan voor Europa. Subtiel is de X7 nooit geweest. En met de facelift komt daar geen verandering in. Het front van de grote luxe-suv is mogelijk nog controversiëler geworden, nu de koplampen en dagrijverlichting gescheiden zijn. Binnenkort worden de nieuwe BMW 7-serie en i7 geïntroduceerd, die ook zo'n aangezicht met vier 'ogen' hebben.

Vernieuwde BMW X7 met dashboard uit de elektrische iX

In het interieur van de X7 heeft BMW de boel helemaal omgegooid. Het traditionele dashboard - met een overkapping voor de bestuurder en een infotainmentscherm boven op de middenconsole - is weg. Ervoor in de plaats gekomen is de licht gebogen 'plank' die we kennen uit de elektrische BMW iX. Erin zijn twee displays samengepakt: een 12,3-inch digital cockpit en een 14,9-inch multimediascherm.

Alle modellen hebben nu mild-hybridtechniek aan boord

Op motorisch gebied verandert er ook wat. De X7 is er niet meer als M50i. In plaats daarvan is de topversie nu de M60i, die wonderwel gewoon dezelfde 4,4-liter V8 met 530 en 750 Nm heeft. Nieuw is echter wel dat het blok nu wordt ondersteund door een mild-hybridsysteem, met een geïntegreerde startmotor/generator die kortstondig 12 pk en 20 Nm extra levert. Verder is de X7 xDrive40i sterker geworden dan voorheen (380 pk, 520 Nm). En er is ook een diesel: de xDrive40d met 353 pk en 700 Nm.