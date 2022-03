Opel Rocks-e Kargo - Dit aandoenlijke bestelbusje komt nu ook naar Nederland

De Opel Rocks-e is een minuscuul elektrisch autootje, dat is gebaseerd op de Citroën Ami. Hij is er als personenuitvoering, met plek voor twee, én als eenzits Rocks-e Kargo. Op de plek van de passagiersstoel is dan ruimte voor pakketjes. Niet veel, want de kleine Opel is slechts 2,41 meter lang, 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog. Volgens de fabriek is er naast de bestuurder plaats voor zo'n 260 liter aan bagage.

Opel Rocks-e Kargo vooral geschikt voor de stad

De Opel Rocks-e Kargo is vooral geschikt voor gebruik in de stad, als bezorgvoertuig voor pakjes, maaltijden of medicijnen. Zijn draaicirkel van 7,20 meter maakt hem superwendbaar. Met zijn WLTP-actieradius van 75 kilometer moet je je echter niet buiten de bebouwde kom wagen. Ook omdat de Rocks-e een topsnelheid van slechts 45 km/h heeft. Voor de aandrijving zorgt een EV-motor met een boostvermogen van 12 pk. De 5,5 kWh-batterij laadt je simpelweg op aan een stopcontact. Dat duurt 5,5 uur.