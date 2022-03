Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 11

+ Top - Waarom deze Audi A6 Avant E-Tron alle elektrische SUV's gaat verpletteren

De Audi A6 Avant E-Tron Concept maakt een verpletterende indruk. Niet alleen met zijn looks, maar ook met zijn actieradius en laadsnelheid. Daar kunnen alle elektrische SUV's een puntje aan zuigen. Officieel is de A6 Avant E-Tron nog een studiemodel. Toch verwachten we hem over niet al te lange tijd in de Audi-showrooms.



+ Top - Goed nieuws voor lpg-rijders: accijns op autogas tóch omlaag

Anders dan eerder aangekondigd, verlaagt het kabinet niet alleen de accijns op benzine en diesel, maar toch ook die op lpg. Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) donderdag aangekondigd. Net als de andere accijnsverlagingen, gaat de maatregel in op 1 april.



+ Top - Nou, vooruit dan ... Aston Martin stopt nog één keer zijn V12 in de Vantage

Het BBC-programma Top Gear nam al eens symbolisch afscheid van de twaalfcilinder, met aanzwellende muziek en prachtige beelden van een Aston Martin V12 Vantage in de Engelse heuvels. Maar de V12 is nog niet dood. Aston Martin stopt hem gewoon weer in zijn kleinste model: de Vantage. Voor de alle laatste keer ...



- Flop - Oeps! Steenrijke autoverzamelaar gooit diesel in zijn McLaren F1 GTR

Als je per ongeluk benzine in een dieselauto gooit, kan dat het brandstofsysteem flink beschadigen. Diesel in een benzineauto gooien, is wat dat betreft minder erg, maar ook geen pretje. Dat ondervond autoverzamelaar Francois Perrodo recent, toen hij een kostbare fout maakte: diesel tanken met zijn miljoenen kostende McLaren F1 GTR.



- Flop - Benzineprijs daalt! Maar nu explodeert de prijs van batterijen voor EV's

Paniek op de metalenbeurs in Londen! Eind vorige week steeg de prijs van nikkel in twee dagen tijd met 250 procent naar een recordprijs van 100.000 dollar per ton. In de wereld van de elektrische auto's zorgt dat voor opschudding. Want nikkel is een van de belangrijkste elementen van lithium-ion batterijen.



- Flop - Dit is de nieuwe BMW i7: een elektrische 7-serie met een hele grote smoel

Als je dacht dat BMW zijn grote smoelen-design langzaam zou afzwakken: think again. Want dit is de gloednieuwe BMW i7. En zoals je kunt zien, heeft de volledig elektrische BMW 7-serie zo mogelijk een nog imposantere muil dan zijn voorganger.