Carnaval 2022 gaat door, en Maserati is alvast begonnen met de Grecale

Met de dalende coronacijfers lijkt het erop dat carnaval 2022 gewoon doorgaat. Vooral fijn voor onze landgenoten 'onder de rivieren'. Nog verder naar het zuiden konden ze niet meer wachten tot 26 februari, getuige deze vrolijk uitgedoste Maserati Grecale. We snappen het ongeduld van de Italianen best. Want door het chiptekort was de introductie van deze SUV, die onder de Levante in het programma komt, al een tijdje uitgesteld.

Ook volledig elektrische Grecale



Op de getoonde foto's zien we nu heel duidelijk dat de Maserati Grecale eigenlijk een gekrompen Levante is. Al doen de koplampen dan sterk aan een Porsche Macan denken. Verder zijn de foto's en de persinformatie weinig onthullend. Het grootste échte nieuws is nog dat de auto op 22 maart in volle glorie gepresenteerd wordt. Verder vertelt de fabrikant dat er definitief een volledig elektrische versie komt. Bij zijn introductie beschikt de Grecale waarschijnlijk over de mild-hybride aandrijflijn van de Ghibli. Dat betekent dat er een tweeliter viercilinder turbomotor met 330 pk en 450 Nm achter de drietand ligt. Daarmee moet een honderdsprint van minder dan 6 seconden mogelijk zijn en een topsnelheid van rond de 240 km/h.

De verwachting is dat Maserati behalve de instap-Grecale met 330 pk en de elektrische versie ook een Grecale gaat aanbieden met een krachtiger V6. Al dan niet voorzien van plug-in techniek.

Eindelijk modern infotainment



Dat Maserati moderne veiligheidssystemen en een state-of-the-art infotainment met stembesturing aankondigt, is fijn, want dat op dat punt lopen de bestaande modellen nogal achter de feiten aan. Wat maatvoering betreft, valt de Maserati Grecale in de categorie van de Porsche Macan, Alfa Romeo Stelvio en Audi Q5. In het interieur verwachten we de typische Maserati-stijl, uitgevoerd met chic hout, mooi leer, Zegna-wol, aluminium en carbon.