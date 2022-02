Kun jij straks geen Audi meer betalen? De 'betaalbare' Audi A1 en Q2 gaan verdwijnen

Het antwoord is niet moeilijk, natuurlijk. Want 'passen niet meer bij de toekomstvisie' is managerspeak voor 'brengen niet meer genoeg geld op'. En dus gaan de Audi A1 en Q2 met het hoofd op het hakblok. De marges op de kleinste en betaalbaarste Audi's zijn te klein. Het verscheiden van de A1 werd al eerder aangekondigd, nu is ook bekend dat de Q2 geen opvolger krijgt.

Een Duits premiummerk dat zijn modellengamma terugschroeft? Huh?!

In die zin draait Audi deels zijn expansiedrift terug. Net als de andere Duitse premiumfabrikanten heeft het merk uit Ingolstadt de laatste twintig jaar iedere denkbare niche in zijn leveringsprogramma afgedekt. In de jaren tachtig had Audi vier modellen: de 80/90, 100/200, V8 en Coupé. Nu zijn dat er maar liefst achtentwintig (meer als we de Allroad-, S- en RS-varianten meetellen).

Audi A1 en Q2 moeten veld ruimen omdat ze niet voldoende opleveren

Audi gaat zich richten op de hogere segmenten, aldus Duesmann, waar de winsten het hoogst zijn. Bovendien gaat de topman ervanuit dat het wereldwijde chiptekort nog wel even aanhoudt. En dan kun je beter je kostbare chips in dure, winstgevende modellen steken, in plaats van in kleinere auto's met lagere marges, zoals de Audi A1 en Q2.