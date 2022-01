Ben je 16 jaar? Waag het niet om een scooter te kopen! Want deze Opel Rock-e is voor jou

De Opel Rocks-e is een Citroën Ami met een ander logo en dus een elektrisch stadskarretje met een topsnelheid van 45 km/h. Je kunt hem vergelijken met de Biro, die je met name in Amsterdam veelvuldig ziet. De Rocks-e is 2,4 meter lang, net geen 1,4 meter breed en heeft een draaicirkel van slechts 7,2 meter. Ideaal dus voor gebruik in de stad.

Opel Rocks-e heeft een actieradius van hooguit 75 kilometer

Veel verder kom je ook niet, want de 5,5-kWh batterij van de Opel is op papier slechts goed voor een bereik van 75 kilometer. Je kun hem gewoon opladen via een stopcontact. Het duurt dan 3,5 uur voordat de batterij weer helemaal vol is. De elektromotor van de Rocks-e is 8 pk sterk, maar levert kortstondig 12 pk als je het stroompedaal stevig intrapt.

Elektrisch stadsautootje voor mensen met bromfietscertificaat

Volgens Opel slaat de Rocks-e een brug tussen de scooter en de traditionele stadsauto. In Nederland mag je het wagentje vanaf 16 jaar besturen, mits je een bromfietscertificaat of rijbewijs-B hebt. Wat de Rocks-e gaat kosten, is nog niet bekend. In Duitsland kost hij minstens 8000 euro. Hier houdt Opel het voorlopig op 'minder dan 10.000 euro'.