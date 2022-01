Hele grote bloemkolen! De nieuwe Ford Bronco Raptor staat op 37-inch banden

De nieuwe Ford Bronco zegt de meeste Europeanen weinig, maar aan de overkant van de oceaan gaat het in de automedia al een paar jaar nergens anders meer over. De Bronco - waarin ooit O.J. Simpson probeerde te ontsnappen aan de politie - is er een automobiele legende, vergelijkbaar met de Land Rover Defender en Mercedes G-klasse hier. Sinds 2021 is er de zesde generatie: als 'compacte' Bronco Sport en als full-size Bronco. Van die laatste introduceert Ford later dit jaar een monsterlijke Raptor-uitvoering.

Ford Bronco Raptor met bizar grote veerwegen

Monsterlijk in de zin van zijn vermogen (405 pk en 563 Nm uit een twinturbo V6), maar ook in de zin van zijn uiterlijk. De Bronco Raptor kun je meteen van zijn gewone broer onderscheiden: aan de veel grotere grondspeling (plus 12 centimeter) en de toegenomen spoorbreedte (plus 22 centimeter). Ford bedoelt de Bronco Raptor niet als supersnelle suv voor op de openbare weg, maar als krachtige, übercapabele terreinwagen, waarmee je bij wijze van spreken de Dakar-rally tot een goed einde kan brengen. Zo heeft de 4x4 bizarre veerwegen, van 33 centimeter vóór en 35,6 centimeter achter.

Hardcore terreinwagen zo goed als open te rijden

Amerikanen vinden het kennelijk belangrijk dat je een hardcore terreinwagen zo goed als open kunt rijden, want ook bij de Bronco Raptor kun je weer de portieren, het dak en de achterklep verwijderen. Bij een Jeep Wrangler kan dat bijvoorbeeld ook. De extreme Ford is in de Verenigde Staten te bestellen vanaf maart. Wat hij kost, is nog niet bekend. Maar zijn gedoodverfde concurrent - de Jeep Wrangler Rubicon 392 - kost net geen 75.000 dollar (66.000 euro). Zou hetzelfde model in Nederland op de markt komen, dan zou je er minimaal 120.000 euro voor betalen, door onze strenge BPM-wetgeving.