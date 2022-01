Ben je de kleur van je auto zat? Deze BMW verandert zo van tint!

E Ink noemen de ontwikkelaars de bijzondere wrap die deze BMW iX draagt. Simpel gezegd zitten er deeltjes in die van kleur veranderen als er een elektrisch stroompje doorheen wordt gestuurd. Volgens BMW laat het de toekomst van personalisatie zien. Klanten kunnen hun BMW straks met een druk op de knop aanpassen als ze de bestaande kleur van de auto zat zijn. Of als in het weekend de zakelijk zwarte carrosseriekleur willen veranderen in spannend rood, bijvoorbeeld. Ook zou de E Ink-technologie in het interieur kunnen worden toegepast.

BMW iX met E Ink is ook efficiënter

Overigens is E Ink niet alleen maar voor de mooi. Een witte auto reflecteert meer zonlicht dan een zwarte en blijft dus koeler. En als het koud is, blijft een zwarte auto over het algemeen iets warmer, omdat hij zonlicht opneemt. Dus als je exterieurkleur van je BMW kunt veranderen, kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de airco minder hard hoeft te werken, waardoor in een elektrische suv als de iX de actieradius iets groter wordt. De E Ink zelf heeft alleen een stroompje nodig om de kleur te veranderen. Niet om de gekozen kleur te behouden.

Technologie komt van e-readers

De technologie achter E Ink komt van e-readers. Het oppervlak van deze iX is opgebouwd uit miljoenen microcapsules met de diameter van een menselijke haar. Ze zijn gebundeld in driehoekige stukjes e-paper en bevatten negatief geladen witte deeltjes en positief geladen zwarte deeltjes. Dat zijn op dit moment dus de enige twee kleuren die deze BMW kan aannemen. Zoals je kunt zien op de foto's, zit de E Ink bij dit studiemodel zelfs op de lichtmetalen wielen.