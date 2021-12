Drie voordelen en drie nadelen van de elektrische Audi Q4 E-Tron

Audi onthulde in 2019 de Q4 E-Tron Concept. De productieversie wijkt daar wat design betreft weinig vanaf. Hij meet 4,59 meter in de lengte, waarmee hij bijna 10 centimeter korter is dan de Q5-modellen en 9 centimeter langer dan de Q3. Volgens Audi is de Q4 E-Tron van binnen een stuk ruimer dan zowel de Q3 als Q5, onder meer door het ontbreken van een middentunnel.

Elektrische Audi Q4 E-Tron komt maximaal 511 kilometer ver

Kopers of leaserijders kunnen kiezen uit twee accupakketten en drie aandrijflijnen. Het leveringsprogramma start bij de Audi Q4 35 E-Tron, die een 52 kWh-batterij koppelt aan een 170 pk leverende elektromotor op de achteras. De Audi Q4 40 E-Tron heeft eveneens achterwielaandrijving, maar dan in combinatie met een 77 kWh-batterij, een 204 pk sterke motor en een actieradius van 511 kilometer.

Op het gebied van snelladen is de Q4 E-Tron niet de standaard

Helemaal bovenaan staat de Audi Q4 50 E-Tron met 77 kWh, een vermogen van 299 pk en vierwielaandrijving. Het 52 kWh-accupakket is geschikt voor 7,4 kW-wisselstroomladen en 100 kW-snelladen. Bij de 77 kWh-variant is dat 11 kW en 125 kW. Ter vergelijking: een Hyundai Ioniq 5 doet dat met 220 kW stukken beter.

Voordeel 1 - De felle led-koplampen



En toen was er licht! Deze led-units baden de weg voor je in een fabelachtig schijnsel. De automatische groot licht-functie werkt uitstekend en zorgt voor optimaal zicht.

Voordeel 2 - De ruimte op de achterbank

Op de tweede zitrij is het verre van behelpen. De Q4 E-Tron biedt zijn passagiers een verbazingwekkend grote hoeveelheid been- en hoofdruimte.

Voordeel 3 - Razendsnel werkende kachel

Nu de buitentemperatuur naar een winters niveau daalt, is het fijn om te weten dat de verwarming en de stoelverwarming de cabine razendsnel behaaglijk krijgen.

Nadeel 1 - Die vervloekte tiptoetsen

Deze tiptoetsen op het stuur zul je vervloeken. Ze zijn niet blindelings te vinden en als je dat wel probeert, zet je per ongeluk de radio op stil of schakel je de stembediening in.

Nadeel 2 - Rijbaanassistent moeilijk uit te zetten

Als je de Audi start, staat de rijbaanassistent iedere keer weer aan. Wil je hem uitschakelen, dan moet je ten minste twee handelingen uitvoeren. Er is geen knop voor.

Nadeel 3 - Navi zegt niks over batterijlading

Het navigatiesysteem van de Q4 E-Tron geeft niet aan met hoeveel batterijlading je op je bestemming aankomt. Alleen als het kielekiele wordt, volgt er een waarschuwing.