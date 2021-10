Lamborghini Countach-ontwerper Marcello Gandini haat de nieuwe Countach LPI 800-4!

De Lamborghini Countach viert zijn vijftigste verjaardag. Ter ere van de legendarische supersportwagen heeft Lamborghini een gelimiteerd model op basis van de Aventador en Sián gepresenteerd: de Countach LPI 800-4. Hij heeft een atmosferische 6,5-liter V12 én een elektromotor, die samen goed zijn voor een vermogen van 814 pk en 720 Nm koppel.

Stijlelementen Lamborghini Countach komen terug in LPI 800-4

In het design van de Countach LPI 800-4 zijn de lijnen van de Aventador goed terug te zien, maar toch is het de designers best gelukt om een moderne versie van de Countach uit 1971 neer te zetten. Bekende stijlelementen zijn de hoekige wielkasten, de koplampen, de geknepen vorm van de achtersteven, de luchtinlaten op de flanken en de periscopo-lijnen op het dak.



Designlegende Marcello Gandini wist van niks, beweert hij

Meesterontwerper Marcello Gandini is niet overtuigd. Ten eerste is hij boos dat Lamborghini hem nooit iets heeft verteld over het project. Tijdens een interview op 15 juni met Lamborghini-ontwerper Mitja Borkert kreeg Gandini een schaalmodel van de Countach LPI 800-4 aangeboden als ode aan de Countach. Hij wist naar eigen zeggen niet dat het model in productie zou gaan.

Gandini heeft niets met de Countach LPI 800-4 te maken

Ten tweede is Gandini geïrriteerd dat de indruk bestaat dat hij iets met het jubileumproject te maken heeft gehad. Sinds de onthulling van de Countach LPI 800-4 krijgt hij, naar eigen zeggen, een niet-aflatende stroom aan informatieverzoeken van journalisten en mensen uit de designwereld.

Countach was revolutionair, de nieuwe is een slappe kopie

Gandini wil benadrukken dat de nieuwe "zogeheten Countach", zoals hij de LPI 800-4 noemt, niet strookt met zijn visie en geest. De originele Countach was vernieuwend, schrijft de man, en trad buiten de gebaande paden. Het simpelweg kopiëren van dat concept, past niet bij de stijl die hij voorstaat. Met andere woorden: Gandini vindt de LPI 800-4 drie keer niks.