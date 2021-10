Gelekt! De nieuwe Range Rover lijkt wel héél erg op de huidige

Als je de aankomende Range Rover schuin van voren of van de zijkant ziet, dan weet je het zeker: dit is de oude. Maar nee, Land Rover heeft simpelweg gekozen voor een evolutionair design, met een heel beetje Range Rover Velar eroverheen. Het front van de Range Rover lijkt dit keer wat hoekiger aangezet, met scherpe lichtunits en veel rechthoekige elementen. Aan de achterkant zit een verrassing: hele smalle verticale lichtunits achter zwart kunststof, die met elkaar zijn verbonden via een zwarte band.

Nieuwe Range Rover ook als volledig elektrische suv

In het interieur lijkt de tijd te hebben stilgestaan, want het dashboard oogt in grote lijnen hetzelfde als dat van de huidige Range Rover. In werkelijkheid is alles nieuw, natuurlijk. Er 'zweeft' nu een groter infotainmentscherm voor de middenconsole. En op het gebied van tech zal de kersverse Range Rover weer helemaal bij de tijd zijn. Over de aandrijflijn van de Britse premium-suv is op dit moment nog niks bekend. Maar dat er hybridevarianten komen en zelfs een elektrische variant staat vast.