Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 33

+ Top - Dit is de nieuwe Nissan Z

Vorig jaar werd-ie als studiemodel gepresenteerd, deze week liet Nissan het satijnen doek van de productieversie glijden: de nieuwe Nissan Z. Inderdaad: zonder getal in de naamvoering, zoals bij z'n illustere voorgangers - van 240Z tot 370Z - het geval was. De nieuwe Nissan Z heeft een zescilinder met twee turbo's en 400 pk, en gaat de strijd aan met de Toyota GR Supra. Gegarandeerd dat dit een succesnummer wordt. Maar dan wel uitsluitend in Noord-Amerika. Europa kan namelijk fluiten naar de nieuwe Z ... (en dat is dan weer een flop).

+ Top - Snelladen langs de snelweg wordt goedkoper!

Aanbieders van stroom langs de snelweg - zoals Fastned en MisterGreen Fast Charging Network - waren helemaal niet blij dat verschillende oliemaatschappijen ook snellaadpalen lieten plaatsen bij hun tankstations. Ze stapten naar de rechter ... en kregen ongelijk. Goed nieuws voor (vooral) de particuliere EV-rijder, want als er meer aanbieders van stroom komen, dan gaat de prijs per geleverde kilowatt op termijn omlaag.

+ Top - Wacht nog even met de verkoop van jouw McLaren F1

Rijke autoverzamelaars lijken zich massaal te storten op de McLaren F1. Als een van de 106 gebouwde exemplaren op een veiling te koop wordt aangeboden, levert dat geheid een recordprijs op. Tijdens de Monterey Car Week (met het concours d'élégance van Pebble Beach als hoogtepunt) was het weer raak bij veilinghuis Gooding & Co. Dat bracht een uniek exemplaar onder de hamer, met maar 390 originele kilometers op de klok. Hoogste bod: meer dan 20 miljoen dollar! Niet eerder werd zoveel geld voor een McLaren F1 betaald. Maar eigenlijk is het zonde dat niemand ooit van deze auto heeft kunnen/willen genieten ...

- Flop - De Honda NSX doet het voor geen meter ...

In 2016 lanceerde Honda de langverwachte opvolger van de legendarische NSX. De supersportwagen was hypermodern, met een complex hybridesysteem dat de auto razendsnel maar ook (relatief) zuinig en schoon maakte. Slechts een geselecteerd aantal landen mocht de auto verkopen. Vijf jaar later en we kunnen concluderen dat de nieuwe NSX hopeloos geflopt is - de teller staat nog niet eens op 3000 exemplaren. Honda likt z'n wonden met de NSX Type S, een krachtigere versie waarvan niet meer dan 350 stuks worden gebouwd. Daarna is het over en sluiten voor de NSX ...

- Flop - Ziekenwagen in de buurt? Tesla op tilt!

Tesla's gaan flippen als er een ambulance of brandweerwagen in de buurt is. In Amerika zijn maar liefst elf ernstige ongelukken gebeurd, waarbij een Tesla op de Autopilot bovenop een stilstaand voertuig van de noodhulpdiensten klapte. Toevallig gebeurden deze ongevallen allemaal 's nachts. Mogelijk 'ziet' de Autopilot dan de zwaailampen van de zieken- of brandweerwagen niet. Hoe dan ook: het idee dat Autopilot tot alles in staat is, moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Autopilot is géén automatische piloot, en moet te allen tijde door de bestuurder gecorrigeerd kunnen worden.