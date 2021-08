Deze Alfa Romeo Tonale is de eerste nieuwe Alfa Romeo in vijf jaar

In maart 2019 kregen we van de Alfa Romeo Tonale een studiemodel te zien. De productieversie (die we stiekem in oktober 2019 al zagen) zou begin 2022 zijn debuut maken, zes jaar na de introductie van de laatste nieuwe Alfa! Maar dat wordt nu een paar maanden later. Jean-Philippe Imparato, de nieuwe directeur van Alfa Romeo, vond dat de plug-in hybride-aandrijflijn van de Tonale niet Alfa-waardig is. En dus moest die terug naar de tekentafel.

Alfa Romeo Tonale gebaseerd op Jeep Renegade

Imparato komt van Peugeot - dat hij bij de rand van de afgrond wist weg te slepen - en treft Alfa Romeo in een moeilijke situatie aan. Fiat Chrysler is gefuseerd met Groupe PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot), wat het Italiaanse concern broodnodige toegang geeft tot Franse techniek. Maar de Alfa Romeo Tonale is nog gebaseerd op Jeep-techniek, met een 190 of 240 pk leverende plug-in hybride-aandrijflijn.

Concurrent van de Audi Q3 en BMW X1

De Alfa Romeo Tonale staat op het platform van de Jeep Renegade. Hij is dus kleiner dan de Alfa Romeo Stelvio en komt in de markt tegenover de Audi Q3, BMW X1 en Lexus UX te staan. Hoeveel vermogen de Tonale uit zijn 1,3-liter driecilinder Renegade-motor perst, is nog niet bekend. We gaan ervan uit dat Alfa Romeo de stekkerhybride-aandrijflijn verder heeft opgeschroefd dan 240 pk.