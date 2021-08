Hoe dan ook, laten we geen oude koeien uit de sloot sleuren. Begin dit jaar lag de vanafprijs van de Volkswagen Tiguan Allspace op 45.590 euro, dus daar duikt het vernieuwde model nu flink onder. De gefacelifte versie herken je gemakkelijkst aan de dieper in de voorbumper doorgetrokken grille, waardoor de Tiguan nu op een kleine Touareg lijkt (die grote suv is in Nederland niet meer leverbaar). Ook de koplampen zijn anders, met een opvallender tekening van de dagrijverlichting en een naar achteren getrokken streepje 'eye-liner' à la Volkswagen Golf 8. Achter zien we eveneens nieuwe lichtunits, terwijl de modelnaam Tiguan nu in afzonderlijke letters wordt uitgespeld op de achterklep.

Volkswagen Tiguan Allspace met nieuw digitaal dashboard

Net als bij de Golf en de vernieuwde Arteon, wordt het interieur van de Tiguan voor een deel gedigitaliseerd. Centraal is een groot touchscreen in het dashboard geplaatst, dat de taken van traditionele knoppen grotendeels overneemt. Daarnaast krijgt de Volkswagen Tiguan het nieuwe MIB3-multimediasysteem, waarbij de onlinefuncties verder zijn uitgebreid. Ook de veiligheidsuitrusting ging erop vooruit: de Tiguan wordt leverbaar met Travel Assist, dat - met de hulp van de adaptieve cruisecontrol en de actieve rijstrookassistent - de besturing en het gasgeven en remmen deels uit handen neemt.



Optioneel is de Tiguan Allspace er als zevenzitter

De Volkswagen Tiguan Allspace heeft een 11 centimeter langere wielbasis dan de Tiguan, wat niet alleen de passagiers op de tweede zitrij extra ruimte geeft, maar ook de toepassing van een derde zitrij mogelijk maakt. Optioneel is de Tiguan Allspace dus een zevenzitter. Zijn bagageruimte bedraagt maximaal 1920 liter. Volkswagen brengt de Tiguan Allspace in drie uitvoeringen op de markt: als Life, Elegance en R-line. Op motorgebied valt er vooralsnog te kiezen uit een benzinemotor (1.5 TSI met 150 pk) en een diesel (2.0 TDI met 150).

De Tiguan Allspace 1.5 TSI met 150 pk en een handgeschakelde zesbak is er vanaf 39.890 euro. Heb je liever een DSG-automaat, dan moet je liefst 4900 euro bijbetalen. Al krijg je dan wel de Life-uitvoering in plaats van de naamloze instapvariant. Als diesel is de Tiguan Allspace standaard met DSG uitgerust. Hij is er als Life Business vanaf 54.890 euro.



Volkswagen Tiguan Allspace prijs

1.5 TSI 150 pk handbak - 39.890 euro

1.5 TSI 150 pk handbak Life - 42.290 euro

1.5 TSI 150 pk handbak Live Business - 42.590 euro

1.5 TSI 150 pk DSG-7 Life - 44.790 euro

1.5 TSI 150 pk DSG-7 Life Business - 45.090 euro

1.5 TSI 150 pk DSG-7 Elegance - 47.790 euro

1.5 TSI 150 pk DSG-7 R-Line - 48.390 euro

1.5 TSI 150 pk DSG-7 R-Line Business+ - 48.590 euro