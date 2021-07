Nieuwe Audi Q4 45 E-Tron Quattro is de 26ste (!) Q4 E-Tron-variant

Om de kop van dit artikel een beetje te nuanceren. De nieuwe Audi Q4 45 E-tron Quattro is niet de 26ste Q4 E-Tron-variant, maar de 23ste, 24ste, 25ste én 26ste. Want het model is er in vier uitrustingsniveaus met irritant lange namen: Launch Edition, Launch Edition Advanced, Launch Edition Advanced Plus en Launch Edition S Competition.

Audi Q4 E-Tron met vierwielaandrijving en 265 pk

Hoe dan ook, laten we het over de techniek hebben. De Audi Q4 E-Tron is er met achterwielaandrijving (170 of 204 pk) of met vierwielaandrijving (265 of 299 pk). De 170 pk-versie heeft een 52 kWh-batterij, die in het ideale geval goed is voor een bereik van 335 kilometer. In de andere varianten past Audi een 77 kWh-accu toe, die de actieradius tot bijna 500 kilometer opkrikt.

Elektrische Audi kan met maximaal 125 kW laden

Snelladen kan met maximaal 125 kW (dat doet de Hyundai Ioniq 5 toch beter), waarmee je in 10 minuten ongeveer 130 kilometer aan bereik kunt bijladen. Heb je lak aan de actieradius en wil je gewoon zo snel mogelijk naar huis, dan kun je de Q4 45 E-Tron in 6,9 seconden naar 100 km/h trappen. De topsnelheid is bij iedere Q4 E-Tron begrensd op 180 km/h.

Audi Q4 E-Tron prijs

Launch edition Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh) - € 48.295

Launch edition Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 52.815

Launch edition Q4 45 e-tron quattro (265 pk, 77 kWh) - € 58.065

Launch edition Advanced Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh) - € 53.045

Launch edition Advanced Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 57.565

Launch edition Advanced Q4 45 e-tron quattro (265 pk, 77 kWh) - € 62.815

Launch edition Advanced Q4 50 e-tron quattro (299 pk, 77 kWh) - € 64.815

Launch edition Advanced Plus Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh - € 57.045

Launch edition Advanced Plus Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 61.565

Launch edition Advanced Plus Q4 45 e-tron quattro (265 pk, 77 kWh) - € 66.815

Launch edition Advanced Plus Q4 50 e-tron quattro (299 pk, 77 kWh) - € 68.815

Launch edition S Competition Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh) - € 61.045

Launch edition S Competition Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 65.565

Launch edition S Competition Q4 45 e-tron quattro (265 pk, 77 kWh) - € 70.815

Launch edition S Competition Q4 50 e-tron quattro (299 pk, 77 kWh) - € 72.815

Audi Q4 E-Tron Sportback prijs

Launch edition Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh) - € 50.345



Launch edition Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 54.865

Launch edition Advanced Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh) - € 55.095

Launch edition Advanced Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 59.615

Launch edition Advanced Q4 50 e-tron quattro (299 pk, 77 kWh) - € 66.865

Launch edition Advanced Plus Q4 35 e-tron (170 pk, 52 kWh - € 59.095

Launch edition Advanced Plus Q4 40 e-tron (204 pk, 77 kWh) - € 63.615

Launch edition Advanced Plus Q4 50 e-tron quattro (299 pk, 77 kWh) - € 70.865