Terroristen rijden graag Toyota, daarom mag jij je Land Cruiser niet zomaar doorverkopen

Toyota doet er wat cryptisch over en heeft een statement doen uitgaan. De Japanse fabrikant zegt de relatie met zijn kopers van het grootste belang te vinden en dat een goede aftersales service belangrijk is voor de veiligheid van klanten. "De Land Cruiser is met name in het buitenland erg populair", schrijft Toyota. "Het baart ons zorgen dat een groot aantal voertuigen direct na de lancering ervan naar het buitenland wordt verscheept, met name naar regio's waar veiligheidsbeperkingen gelden."

Waarom rijden terroristen altijd in een Toyota Land Cruiser?

Daarmee doelt Toyota op het feit dat rebellen, opstandelingen en terroristen nogal een voorkeur lijken te hebben voor de Toyota Hilux en Land Cruiser. Sterker nog, zo'n vijf jaar geleden heeft de Amerikaanse overheid geprobeerd te onderzoeken hoe het kan dat IS-aanhangers allemaal in gloednieuwe Toyota's rijden. Toyota gaf destijds aan dat de doorverkoop via de zwarte markt niet te reguleren is. Dus heeft de fabrikant voor de Land Cruiser nu een doorverkoopverbod ingesteld.



Wee je gebeente als je je Land Cruiser toch doorverkoopt!

Verkopen Toyota-klanten hun Land Cruiser toch binnen een jaar door, dan mogen ze - zoals wij het begrijpen - nooit meer een Toyota kopen en zijn er mogelijk ernstigere gevolgen. Als kopers - of zelfs dealers - de Japanse Foreign Exchange and Foreign Trade Act overtreden, dan kan dat tot grote problemen leiden, aldus Toyota. Problemen die de wereldwijde veiligheid in gevaar kunnen brengen, voegt de fabrikant eraan toe.