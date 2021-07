Aston Martin Valhalla (2021): in de zevende hemel

De Aston Martin Valhalla (2021) doet ons denken aan de aloude Jaguar XJ220. Als conceptcar werd de auto in 2019 getoond met een twinturbo-V6 die meer dan 1000 pk moest leveren. Dat smaakte naar meer! En de 500 exemplaren die Aston Martin aankondigde, waren in een mum van tijd uitverkocht. Nu is de productieversie er: de Valhalla. Net als de Jaguar XJ220, verschilt de productieversie aanzienlijk van de oorspronkelijke concept car.

De Valhalla heeft 950 pk. Gelukkig maar!

Kopers van de Jaguar XJ220 waren in 1992 diep bedroefd: zij moesten de V12-motor van de conceptcar verruilen voor slechts een V6 met twee turbo's. Ja hallo! En Jaguar zag menig bestelling geannuleerd worden. De Aston Martin Valhalla verschilt ook fors van de AM-RB-003, maar technisch bleef wel alles bij de oorsprong: de twinturbo-V6 en de elektromotor leveren samen 950 pk. Dat is slechts 50 pk minder met de twee jaar geleden beloofde 1000 pk. Wie inmiddels al een Valhalla had gereserveerd, kan dus opgelucht ademhalen.

Gemodificeerd design

Nee, de Valhalla is vooral uiterlijk anders dan de AM-RB-003. De conceptcar leek nog sterk op de Valkerie, de hypercar waarmee Aston Martin terug zal keren op Le Mans. Voor de productieversie van de Valhalla wordt nog steeds gebruik gemaakt van een koolstofvezel monocoque, maar het aerodynamisch pakket - lees: de carrosserie - werd in de windtunnel danig herzien.

En het moet gezegd: het resultaat is verbluffend! De Valhalla is een supersportwagen volgens de klassieke betekenis van het woord, met een gapende muil in het front en een opvallend gebrek aan spectaculair spoilerwerk. Goed, aan een grote achtervleugel valt niet te ontkomen, maar de belangrijkste aerodynamica zit onder het carbon plaatwerk. Samet met de enorme diffusor zorgt deze voor een downforce tot wel 600 kilo!

Doelstelling Nordschleife: 6:30,000 minuten

En die is wel nodig ook, want de prestatiecijfers van de Aston Martin Valhalla zijn ronduit sensationeel. De vierliter twinturbo V6 heeft een vermogen van 750 pk, en daar voegt het duo elektromotoren nog eens 204 pk aan toe. In totaal wordt er 950 pk op de achterwielen losgelaten: het duurt 2,5 seconden voor de 100 is bereikt, de topsnelheid is 330 km/h. Volgens Aston Martin moet de Valhalla in zes-en-een-halve minuut de Nordschleife van de Nürburgring te ronden!

Eerste Aston Martin met middenmotor

De Valhalla is de eerste sportwagen van Aston Martin met een middenmotor. Nog veel meer dan de bestaande modellen met de motor voorin - zoals de DB11, de Vantage en de DBS - is de auto gericht op pure rijbeleving. Wat overigens niet wil zeggen dat de Valhalla een spartaanse uitrusting krijgt. Foto's van het interieur heeft Aston Martin overigens nog niet vrijgegeven.