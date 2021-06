Flaneren met de BMW M4 Cabrio? Dan jaag je omstanders de stuipen op het lijf

Moeten we er nog woorden aan vuil maken? Nee, de controverse over het uiterlijk van de BMW M4 is wel bekend. in vergelijking met de BMW 4-serie Cabrio - die we eigenlijk best een elegante auto vinden - is de BMW M4 Cabrio breder en lager, met vier uitlaatpijpen in een agressief ogende diffuser en een neus waar een everzwijn trots op zou zijn.

BMW M4 in drie varianten

De dichte M4 is er in drie versies: als 480 pk leverende M4, als 510 pk sterke M4 Competition en als vierwielaangedreven M4 Competition xDrive. Allemaal worden ze aangedreven door een 3,0-liter twinturbo zescilinder lijnmotor. De M4 met 480 pk is handgeschakeld. De andere varianten hebben een achttraps automaat.

Alleen als Competition xDrive

Vooralsnog is de BMW M4 Cabrio er alleen als Competition xDrive. Met 510 pk en 650 Nm dus, een automaat en vierwielaandrijving. Hij gaat in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h en is daarmee 0,2 seconden langzamer dan de coupé. De reden laat zich raden: de M4 Cabrio is zwaarder, vooral door de extra verstevigingen die nodig zijn om zijn carrosserie torsiestijfheid te geven.

Topsnelheid van maximaal 280 km/h

De topsnelheid van de BMW M4 Cabrio is elektronisch afgeregeld op 250 km/h. Bestel je het M Driver's-pakket, dan laat de begrenzer 280 km/h toe. En ook al is de M4 Cabrio een vierwielaandrijver, het grootste deel van het vermogen en koppel gaat standaard naar de achterwielen. Er is een speciale driftmodus.

Geen stalen klapdak meer

Bij de vorige generatie BMW M4 had de cabriolet een stalen klapdak. De nieuwe keert terug naar een mooi stoffen kap, die niet alleen 40 procent lichter is, maar ook sneller te openen en sluiten is (in 18 seconden). Met het dak omhoog is er 385 liter bagageruimte beschikbaar. Dat slinkt naar 300 liter als de kap omlaag is.