Top-5 trekgewicht middelgrote elektrische bussen

In de jonge jaren van de elektrische bus was de actieradius een struikelblok, maar daar komt verbetering in. Ook het aanhangergewicht van elektrische bestelwagens vertoont een stijgende lijn. Wij presenteren de top 5 van middelgrote e-bussen met het hoogste trekgewicht.

Ford E-transit Custom en Volkswagen e-Transporter: 2300 kilo

We trappen af met een gedeelde eerste plek: zowel de Ford E-Transit Custom als de Volkswagen e-Transporter kan een aanhanger tot 2300 kilogram (geremd) trekken. Niet heel vreemd, deze dubbele plek, want beide modellen komen uit dezelfde fabriek. Het mooie is: als je een zware aanhanger hebt, heb je in elk geval de keuze uit twee merken.

Maxus eDeliver 7: 2000 kilo

De tweede plek is gereserveerd voor een van de twee Maxus-bestelwagens in deze top 5. De eDeliver 7 verdraagt een geremde aanhanger tot 2000 kilogram aan de haak. Daarmee kan de Chinese bestelwagen menig tuinder op weg helpen.

Maxus eDeliver 5: 1500 kilo

De eigenaar van de Maxus eDeliver 5 moet genoegen nemen met 500 kilo minder trekgewicht dan de eDeliver 7-rijder. Op het gebied van laadruimte en laadvermogen zijn beide modellen gelijkwaardig, vandaar dat ze in dezelfde klasse zitten. De eDeliver 7 is echter uit te rusten met een grotere accucapaciteit waardoor dit model meer voor het langere afstandswerk is.

Citroën, Peugeot, Opel en Fiat: 1000 kilo

Moest de eerste plek in twee gedeeld worden, de vierde plek wordt door vier bussen opgeëist: de Citroën ë-Jumpy, Peugeot e-Expert, Opel Vivaro Electric en Fiat E-Scudo. Inderdaad, vier werkers uit Stellantis-stal. Met dezelfde technische specificaties, waaronder het maximale (geremde) trekgewicht van 1000 kilogram.

Renault Trafic E-Tech: 920 kilo

De Renault Trafic E-Tech gaat alweer een paar jaartjes mee. Dat is duidelijk te zien in het trekgewicht: maximaal 920 kilogram. Nog altijd goed voor een aardige aanhanger. Volgend jaar komt daar waarschijnlijk verbetering in. Dan komt de volledig nieuwe en volledig als e-bus ontwikkelde Trafic E-Tech op de markt. De maximale aanhangergewichten zijn nog niet bekend, maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen.