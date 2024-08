Opgelet: Nederland krijgt er een toltunnel bij (en dit betaal je)

Nieuws

Op 7 december 2024 gaat in Nederland een nieuwe tolweg open. Of beter gezegd: een toltunnel. Wat ga je betalen om hier doorheen te mogen?

De nieuwe toltunnel verbindt de A15 bij Rozenburg met de A20 bij Vlaardingen en krijgt de naam A24/Blankenburgverbinding. Eerste wapenfeit: op 12 augustus 2024 rijden de wielrensters van de Tour de France Femme over het gloednieuwe asfalt.

Voor de tunnel kon de Rijksoverheid niet genoeg budget vrijmaken. Door gebruikers te laten betalen, komt het toch nog goed met de landelijke schatkist. De vraag hierbij is hoeveel auto’s er dagelijks gebruik van gaan maken, want de toltunnel levert niet heel veel tijdwinst op. Een minuutje of 10 tot 15, afhankelijk hoe lang het nieuwe traject zelf duurt, leert Google Maps ons.



Knooppunten A4, A20 en A15 ontlopen

Daar staat tegenover dat je - komende vanuit het westen - de drukke knooppunten rond Rotterdam (de A20 met de A4 en de A4 met de A15) omzeilt. De vraag is of dit je 1,51 euro per keer waard is (busjes tot 3500 kg, elektrisch tot 4200 kg, geldt ook voor personenwagens en motoren, inclusief aanhangers). Boven de 3500 kg betaal je flink meer, namelijk 9,13 euro per keer.

Geen tolhuisjes maar e-tol

Je zult overigens geen tolhuisjes tegenkomen, want je betaalt online. Dat kan tot maximaal 7 dagen vooraf en drie dagen (72 uur) achteraf. Daarna krijg je een herinnering thuis, mét 8 euro extra administratiekosten. Dit gaat echter pas na een jaar in, het eerste jaar is ‘wenjaar’. Betalen kan op de website e-tol.nl, met ideal of creditcard. Ben je een veelgebruiker, dan is automatisch betalen ook mogelijk.

Ontheffing voor rouwauto’s

Naast politievoertuigen, brandweervoertuigen en ambulances kunnen uitvaartondernemers een ontheffing aanvragen voor hun rouwauto’s. Verder worden geen ontheffingsmogelijkheden benoemd. Ontheffing kan worden aangevraagd via genoemde website.

Derde toltunnel in Nederland

De A24/Blankenburgverbinding is de derde toltunnel in Nederland waarvoor betaalt moet worden. De andere twee zijn de Kiltunnel (Dordrecht – ’s Gravendeel) en de Westerscheldetunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Deze laatste komt vervroegd ‘vrij’: in plaats van 2033 worden de tolhuisjes (hier wel) op 1 januari 2025 ontmanteld.

Tour de France Femmes

Wie de tunnel, toch weer een fraai stukje bouwkunst, wil bezichtigen, moet wachten tot de opening op 7 december. Of de website van Rijkswaterstaat in de gaten houden, want er volgt eerder een opening- en bezoekevenement. Kun je echt niet wachten? Kijk dan naar de openingsetappe van de Tour de France Femmes op 12 augustus 2024. De wielrensters hebben de primeur en rijden als eersten door de spiksplinternieuwe tunnel.