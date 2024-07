RDW waarschuwt: deze bedrijfswagens kun je maar beter driedubbel op slot zetten

Nieuws

In het eerste halfjaar van 2024 zijn iets meer lichte bedrijfswagens gestolen dan in dezelfde periode in 2023. Uit de diefstalcijfers van RDW en politie wordt ook duidelijk bij welke merken je het beste een extra oogje in het zeil kunt houden.

Het gilde der lange vingers heeft zich afgelopen zes maanden 828 keer tegoed gedaan aan een lichte bedrijfswagen. Dit betekent een stijging van 6 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2023. Ter vergelijking: in het eerste halfjaar van 2024 zijn eveneens 2860 personenwagens ongewild van eigenaar verwisseld. Dit staat echter voor een daling van twee procent ten opzichte van een jaar eerder. Bedrijfswagens blijven dus in trek.

Hoogste diefstalrisico of meest gestolen?

Om het antwoord te geven op de vraag welk merk het meest wordt gestolen, zijn eigenlijk twee factoren van belang: welke merk in absolute aantallen het meest verdween of met welk merk je het hoogste risico loopt op diefstal.

Kijk je bijvoorbeeld naar de meest rondrijdende merken, dan voeren Volkswagen en Mercedes-Benz de ranglijst aan, gevolgd door Opel Ford en Renault. Volgens de Monitor Lichte Bedrijfswagens 2023 van Rai Vereniging, staan de merken respectievelijk voor 22, 16, 14, 14 en 12 procent van het landelijke wagenpark. Merken die veel rondrijden, hebben een grotere kans om gestolen te worden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Welke bedrijfswagens worden het meest gestolen?

Het meest gestolen merk in absolute aantallen is Mercedes-Benz: 307 bedrijfswagens werden aan hun eigenaar ontfutseld. Ook het diefstalrisico is bij dit merk het hoogst: 1 op 613 Mercedes-busjes verdwijnt. In onderstaande tabel staat de top-5 opgesomd van bedrijfswagens die je maar beter goed kunt afsluiten.

Worden ze ook weer teruggevonden?

In de laatste kolom van de tabel staat overigens het terugvindpercentage van de betreffende merken. Gelukkig worden er heel wat teruggevonden, waarbij het cijfer niks vermeldt over de staat waarin ze worden teruggevonden. Toch laat RDW weten dat de terugvindpercentages behoorlijk stabiel zijn. Snelle aangifte van diefstal is daarbij cruciaal: hoe eerder het voertuig nationaal en internationaal gesignaleerd kan worden. Wat de kans op terugvinden verhoogt.

Top-5 gestolen bedrijfswagens eerste halfjaar 2024:



Merk Aantal Diefstalrisico Terugvindpercentage 1. Mercedes-Benz 307 1 op 613 27% 2. Volkswagen 152 1 op 1684 34% 3. Fiat 52 1 op 1188 31% 4. Peugeot 52 1 op 1694 46% 5. Citroën 40 1 op 1329 35%

Cijfers: RDW