Review: je wilt deze spotgoedkope Opel niet hebben als je een auto zoekt

Tests

De goedkoopste Opel in het modellengamma? Nee, dat is geen Corsa, en ook geen Karl of Adam. Het gaat om de Opel Rocks, een elektrisch brommobiel voor in de stad. Wat voegt dit olijke karretje toe aan het Opel-aanbod?



Wat valt op aan de Opel Rocks?

Opel is in Nederland niet meer zo dominant als het ooit geweest is. Maar er is één segment waar de Duitsers nog altijd de marktleider in zijn: die van brommobielen. Of zoals Opel in zijn persbericht zegt - de quadricycle-markt. Tot en met het derde kwartaal van dit jaar heeft het merk met de Rocks een marktaandeel van maar liefst 25,8 procent. Sowieso is Stellantis duidelijk aanwezig in dit segment, want Fiat zit Opel op de hielen met zijn eigen versie, de Topolino (25 procent marktaandeel).

De Rocks is geen auto. Zie het eerder als concurrentie van een brommer of een elektrische fiets. Je mag dan ook vanaf je 16e in het karretje sturen met rijbewijs AM – het moderne bromfietsrijbewijs.

We gaan nog eens sturen met de Rocks in hartje Amsterdam, omdat hij is vernieuwd. Technisch is er niets veranderd. Dat betekent dat de Rocks nog steeds een piekvermogen heeft van 12 pk, uiteraard een topsnelheid heeft van 45 km/h (meer mag niet) en tot 75 kilometer komt op zijn batterij van 5,5 kWh. Het voertuig is op te laden aan een huishoudelijk stopcontact. Na ongeveer 4 uur is het accupakket van 5,5 kWh weer vol. Opel verkoopt een adapter waarmee je ook openbare laadpalen en wallboxen kunt gebruiken. Moet je ook een laadpas hebben, natuurlijk.

Ook visueel is er niet veel gebeurd, je moet de veranderingen zoeken met een vergrootglas. Dan zie je dat de gele accenten zijn verdwenen en dat het bedieningspaneel is verplaatst van links naar het midden. Maar dan houdt het dan ook wel op.

Wat is goed aan de Opel Rocks?

De Rocks is dus een alternatief voor de brommer en andere tweewielers, en in dat licht is het nut van het karretje heel duidelijk. In tegenstelling tot die tweewielers zit je lekker droog en beschut. In de stad is hij helemaal in zijn element: door zijn compacte formaat past hij moeiteloos in parkeervakken – zelfs dwars als het moet – en vind je altijd wel een plekje.

Doordat de twee stoelen achter in de cabine staan, staat de voorruit ver weg en voelt het interieur heel ruim aan. Je vergeet bijna dat de Rocks maar 2,41 meter lang en 1,39 meter breed is. Ook het glazen dak helpt mee aan dit ruimtelijke gevoel. Dit panoramadak heeft trouwens ook nog een handige functie: je hoeft jezelf niet in oncomfortabele posities te vouwen om stoplichten te kunnen zien, want je ziet ze gemakkelijk door je dak heen.

Het rondrijden door Amsterdam in de Rocks is erg leuk. We banen ons met speels gemak een weg door de drukke straten en komen zonder moeite op plekken waar een auto nooit zou komen. Misschien dat dit onverwachte rijplezier de verklaring is waarom je deze karretjes zo opvallend vaak ziet in het straatbeeld van onze hoofdstad. Of misschien zijn er gewoon een hoop kinderen die hun welgestelde ouders lief aankeken … Een ding is zeker: op 16-jarige leeftijd had ik de Rocks ook fantastisch gevonden.

Wat kan beter aan de Opel Rocks?

De Opel Rocks Electric lijkt op het eerste gezicht een echte auto, maar schijn bedriegt. Ondanks zijn vier wielen en twee deuren voelt hij meer als een overdekte scooter dan als een volwaardige auto. Comfort is minimaal: elke hobbel gaat rechtstreeks door naar je rug, en het gezoem van de elektromotor is voortdurend aanwezig.

De bediening vraagt wat geduld. Je hebt twee sleutels nodig – één om te ontgrendelen en één om te starten – en het knipperlicht springt niet vanzelf terug. De stoelen kun je het beste vergelijken met tuinstoelen, zonder de broodnodige tuinkussens. Ze zijn hard en dun, waardoor je al snel overal pijntjes krijgt. Al is de Rocks natuurlijk sowieso niet gemaakt voor lange afstanden.

De buitenspiegels moet je handmatig verstellen via het kleine klapraampje, wat niet erg praktisch is. Sowieso is de Rocks niet zo praktisch als een auto. Er is geen achterklep, dus bagage moet je over de stoelen tillen of voorin kwijt. Muziek luisteren kan alleen via je telefoon, want een radio ontbreekt. Airco is er niet, maar frisse lucht komt via de uitklapbare zijruitjes naar binnen. Een binnenspiegel is er evenmin, en de kleine buitenspiegels bieden slechts beperkt zicht. Je moet dus goed om je heen kijken, zeker in druk stadsverkeer.

Wat is de prijs van de Opel Rocks?

De Opel Rocks Electric is in Nederland verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de Edition en de GS. De Edition kost 8699 euro en is basic uitgevoerd, met onder meer een verstelbare bestuurdersstoel, verwarming, ventilatie en uitklapbare zijruitjes. Infotainment en wieldoppen ontbreken. De GS-versie, die 9499 euro kost, voegt 14-inch wieldoppen, extra opbergruimte, vloermatten en een ConnectBox toe om je telefoon als infotainmentsysteem te gebruiken. Ook een telefoonhouder met usb-a-aansluiting is inbegrepen.

Wat vind ikzelf van de Opel Rocks?

Ja, we weten het inmiddels wel: de Opel Rocks is geen auto. Hij zit ergens tussen een brommer en een auto in, en dat zie je ook terug in het prijskaartje. Het is een alternatief voor tweewielers en ideaal voor gebruik in de stad. In die zin begrijp ik goed waarom mensen voor de Rocks kiezen. Hij is lekker compact, beweegt zich moeiteloos door druk verkeer en houdt je ondertussen keurig droog, wat je humeur ten goede komt.

Wat dat betreft had je mij dit op mijn 16e geen twee keer hoeven zeggen – ik had meteen getekend. Al vermoed ik dat mijn ouders er bij het zien van het prijskaartje toch iets anders over hadden gedacht …

Elke week een gratis autotest in je inbox? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou.