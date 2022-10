Skoda Enyaq Coupé RS iV review: waarom de sterkste Enyaq ook de beste gezinsauto is

De Skoda Enyaq Coupé RS iV is de krachtigste Enyaq iV die je op dit moment kunt kopen. Maar is de 299 pk sterke en sportief aangeklede elektrische suv ook de versie die je moet kopen?

Deze review gaat over de RS-versie van de Enyaq Coupé iV. Voor meer achtergrondinformatie over het model, verwijs ik je graag door naar onze algemene Skoda Enyaq Coupé-test of de review van de gewone Enyaq iV.

Wat valt op aan de Skoda Enyaq Coupé RS iV?

De Enyaq Coupé RS iV heeft een primeur: het is op dit moment de enige Skoda Enyaq met twee elektromotoren, 299 pk en vierwielaandrijving. In het land van de elektrische auto’s is 299 pk en 460 Nm niet bijzonder veel, maar het is genoeg power om de 2253 kilo wegende suv in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/h te lanceren.

Bovendien zie je hem ’s avonds van verre aankomen, want de grille van de RS iV wordt verlicht door 130 led-lampjes – een optie die minimaal 2300 euro kost. De led matrix-koplampen vind je op wel meer uitvoeringen, maar zijn daarom niet minder welkom in de donkere wintermaanden.

Andere manieren waarop de Skoda Enyaq Coupé RS iV dik is aangekleed, is met zijn 20-inch lichtmetaal en extra stoere bumpers. De oranje lak heet Phoenix Orange en is niet uniek voor de RS-versie. De groene lak Mamba Green is dat wel. Voorin zit je op sportstoelen en rusten je handen op een sportstuur – beide hebben een RS-embleem.

Er zijn twee opties die er gaaf uitzien, maar die elke Enyaq Coupé iV standaard heeft: het grote 13-inch touchscreen en het enorme glazen dak. Meer over dat glazen dak onder het kopje minpunten.

Wat is goed aan de Skoda Enyaq Coupé RS iV?

Er bestaan goedweerauto’s waarmee je alleen in de zomer gaat toeren, zoals cabrio’s en klassiekers. De Enyaq Coupé RS iV is juist een slechtweerauto bij uitstek. Want met een accupakket van 500 kilo in de vloer, goede isolatie en een hoge zitpositie merk je weinig van storm of regen. En de vierwielaandrijving draagt bij aan dat gevoel van veiligheid. Hierboven schreven we al dat 299 pk en 460 Nm niet bijzonder veel is, maar eerlijk is eerlijk: het is meer dan genoeg. Als je vol gas geeft in de sportstand, maakt de krachtige en soepele accelaratie je net niet misselijk.

Je koopt een Skoda in de eerste plaats voor zijn praktische kwaliteiten. Een praktisch voordeel van de RS iV: dankzij de vierwielaandrijving mag-ie 200 kilo méér trekken (1200 kilo) dan Enyaq’s met achterwielaandrijving (1000 kilo). En zelfs met zijn vele kilo’s en grote wielen, scoort hij goed in onze Skoda Enyaq Coupé RS iV-actieradiustest. Als je overdag met 100 km/h van A naar B rijdt, kom je 475 kilometer op een acculading stroom. Ga je ’s avonds na 19.00 uur de verlichte grille showen en 130 km/h rijden, dan rent het stroomverbruik ophoog en krimpt je actieradius tot 299 kilometer.

Snelladen met de Enyaq Coupé RS iV gaat trouwens sneller dan je denkt. Skoda communiceert een laadvermogen van 135 kW, maar wij zagen uitschieters van 152 kW. Wij gingen van 7 tot 80 procent in 35 minuten.

Wat kan beter aan de Skoda Enyaq Coupé RS iV?

De optionele 21-inch velgen zijn eigenlijk te groot. Je voelt elke klinker door het dunne laagje rubber. Dus doe jezelf een plezier en houd het bij de standaard 20-inch wielen. Een nadeel waar je zelf geen invloed op hebt, betreft het glazen dak. Het glas begint jammer genoeg pas boven de hoofden van de bestuurder en bijrijder, dus die hebben er amper profijt van. Het zijn de passagiers op de achterbank die het Hollandse wolkendek kunnen bewonderen. En de sportstoelen zijn te breed voor smalle torso’s. De stevige wangen staan simpelweg te ver uit elkaar om slanke Skoda-rijders in hun greep te houden.

Een EV-minpunt waar we over vallen: de RS iV heeft flippers achter het stuur waarmee je het terugwinnen van remenergie regelt (hoera!), maar die werken verkeerd om (huh?). Zodra je op ‘plus’ drukt, wordt de mate van regeneratie niet meer maar juist minder. Raar.

Wat kost de Skoda Enyaq Coupé RS iV?

De prijzen van elektrische auto’s lijken elke maand hoger te worden. Op dit moment betaal je 65.890 euro voor een Skoda Enyaq Coupé RS iV en je kunt hem proefrijden bij de Skoda-dealer om te zien of je dat ervoor over hebt.

Maar dan ben je er nog niet. Zelfs bij dit sportieve topmodel moet je 1050 euro bijbetalen voor een warmtepomp en dat vinden we een beetje flauw. Over efficiënt verwarmen gesproken: stoel- en stuurverwarming heeft-ie wel standaard.

Wat vind ikzelf van de Skoda Enyaq Coupé RS iV?

Sterk, maar ook zuinig. Stoer, maar ook praktisch. En de vierwielaandrijving zorgt voor meer grip en een hoger trekgewicht. Kortom, de RS-versie van de Skoda Enyaq Coupé iV is absoluut de uitvoering die je wil hebben. Als geld geen rol speelt, zou je de toch al populaire Enyaq iV overal zien rondrijden als RS-uitvoering. Hopelijk in Phoenix Orange of Mamba Green. Maar met de huidige prijs van 65.890 euro kan ik me voorstellen dat je uitwijkt naar een goedkopere versie van de elektrische coupé-suv.