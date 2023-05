Alfa Romeo Tonale: 5 dingen om zelf te testen bij een proefrit

Ben je benieuwd naar de Alfa Romeo Tonale? Dit is hét moment om toe te slaan. Want als je nu een proefrit maakt, krijg je tot 4.000 euro voordeel op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad.

De introductie van de nieuwe Alfa Romeo Tonale kan je niet ontgaan zijn. Commercials op internet en televisie, rijtests in de autobladen, je hebt de sportieve suv gezien en nu wil je meer. De volgende stap is een proefrit waarbij je de Tonale zelf ervaart. Hier zijn 5 dingen die je beslist niet moet vergeten om zelf te testen:

1. Bekijk het prachtige instrumentarium

Vanbinnen hint de Tonale naar historische Alfa Romeo-modellen, met klassieke ‘kokers’ voor het instrumentarium, maar dan bewoond door een configureerbaar digitaal display. Cannocchiale noemt Alfa Romeo het, Italiaans voor ‘verrekijker’. Probeer de drie verschillende lay-outs om te zien welke het best bij jouw rijstijl past.

2. Inspecteer de lichtunits

De koplampen vragen extra aandacht. Want dat zijn niet van die nietszeggende plexiglas sculpturen zoals we vaak tegenkomen, maar zes optisch afzonderlijke lampen. Ze doen denken aan de Alfa 159 en de Brera - wat ons betreft de mooiste Milanezen van de afgelopen decennia.

3. Draai aan de DNA-knop

De Tonale heeft elektronisch geregelde schokdempers met een comfortabele en een sportieve stand. Met de voor Alfa Romeo-rijders zo bekende DNA-draaiknop, wissel je tussen de drie rijprogramma’s: Dynamic, Normal en Advanced Efficiency. Kies je voor Dynamic, dan gaan de adaptieve schokdempers sportief te werk. Ze bieden juist extra comfort in ‘N’ en ‘A’.

4. Laat de lakkleur op je inwerken

Als wij de baas van Alfa Romeo waren, zouden we alle modellen rood spuiten, want dat is dé Alfa-kleur. De lakkleur heet zelfs ‘Rosso Alfa’. Maar groene en blauwe exemplaren van de Tonale hebben ons aan het twijfelen gebracht. Sowieso moet je de auto in het echt zien om een lakkleur goed te kunnen beoordelen.

5. Voel de besturing

Ervaar de directheid van de stuurinrichting met je eigen handen; er is geen speling rond de middenstand en de reacties zijn snel. Tegelijkertijd laat het stuur zich licht in het rond draaien en dat zorgt ervoor dat iedereen overweg kan met de Tonale. Kom het gewoon zelf proberen bij de Alfa Romeo-dealer.

Maak een proefrit in de week van 19 t/m 27 mei 2023 en je krijgt als cadeau een Alfa Romeo F1 Team Poloshirt. En tijdens deze Ready, Set, Go!-week profiteert de snelle beslisser ook van maximaal 4.000 euro voordeel op voorraadmodellen.

Ontdek de Alfa Romeo Tonale of Reserveer een proefrit.