Eriks liefde voor de vijfcilinder van Volvo begon met pijltjestoetsen

Inspiratie

Veel liefdesrelaties beginnen online, zo ook die van Erik Bothmer (30) en zijn Volvo C30 T5. Niet door te swipen, maar door met rode oortjes op pijltjestoetsen te tikken ...

“Alles in mijn leven staat in het teken van auto’s”, zo steekt Erik tijdens het interview van wal. “Mijn eerste auto had ik al toen ik nog maar 17 was, want ik was één van de eersten die met zestien en een half met rijlessen kon beginnen."

"Toen ik het roze pasje had, heb ik de Fiat Punto van mijn moeder overgenomen. Een mooi ding, maar niet mijn keus. Hij was ook nog oranje, en omdat iedereen uit de buurt wist dat ik erin reed, moest ik me wel gedragen.”

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“Toen ik 18 werd, heb ik die Punto meteen verkocht. Vooral omdat ik iets snellers wilde. De keus viel op een Peugeot 206 GTI in het ijsblauw, een ontzettend toffe kleur. En, heel bijzonder, hij had standaard pijltjesnavigatie en een ingebouwde telefoon van Peugeot – met een eigen simkaart.”

Stoer doen voor de school

Was zo’n 206 GTI met 138 pk in de neus niet wat heftig voor iemand die nog maar net kon rijden? “Tegenwoordig is het geen snelle auto meer, maar in 2014 was het inderdaad een vet ding. Ik reed er elke dag mee naar school, al was dat nog geen twee kilometer rijden. Superslecht voor die auto, maar ik had geen idee toen. En dan voor de school lekker stoer doen natuurlijk, een beetje slippen en zo. Die auto had echt geen prettig leven bij mij. Achteraf, als je wat ouder wordt, denk je, wat stom, hoe heb ik dat kunnen doen!?”

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Schoonmoeder, bedankt!

Hield die arme 206 het een beetje uit met zo’n eigenaar? “Nou, ik heb ’m niet zo lang gehad. Hele fijne auto, maar ik kon het onderhoud en de benzine niet meer betalen, want ik reed ook heel veel naar Eindhoven, waar mijn vriendin woonde. Ik werkte bij Albert Heijn als vakkenvuller, maar was eigenlijk te lui om meer te gaan werken.”

Maar toen kreeg de moeder van Eriks vriendin een lumineus idee … “Die zei tegen mij: ‘jullie moeten gewoon samen een auto kopen’. Ik was 19 en dacht: prima, dan kunnen we ineens dubbel zoveel geld uitgeven. Achteraf een beetje raar, maar toen was ik er blij mee!

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Mooi maar te langzaam

En dus kochten Erik en zijn vriendin een heel mooie Fiesta uit 2008. Alleen was het zo’n 1.25 met 82 pk. Die was echt héél langzaam. Reden om ’m na anderhalf jaar in te ruilen voor een nieuwere Fiesta, een 1.0 EcoBoost uit 2013, compleet met spoilerpakket. En uiteraard heb ik ’m ook laten tunen. Wist ik veel dat die motor best gevoelig is …

Maar na een tijdje dacht ik: een Fiesta ST is toch wel het allertofst. Helaas vond mijn vriendin dat geen goed idee. Ze weigerde om wéér geld voor een andere auto bij te leggen. Dus wat deed ik; we studeerden inmiddels en ik zette mijn studiefinanciering op maximaal. Ik dacht: dan kan ik een mooi spaarpotje opbouwen. En dat lukte ook, maar ik voel het nog wel steeds aan mijn studieschuld, haha.”

Helemaal gefrustreerd

Eriks DUO-spaarpotje werd nog beter gevuld dan verwacht, want het duurde best lang voordat de ideale Fiesta 1.6 ST zich aandiende. “Zelf heb ik maandenlang zonder succes internet afgezocht. In Duitsland was het aanbod veel groter, en een Ford-dealer in Beek wilde er wel eentje importeren. Maar ja, ik wilde per se een regensensor, cruise­control, navigatie, stoelverwarming, de hele meuk. En het duurde maar en het duurde maar. Ik raakte helemaal gefrustreerd en ben meerdere keren naar de dealer gereden om me te beklagen. Ach ja, je bent jong ..."

Maar toen kwam er ineens eentje online – op mijn verjaardag nota bene, in de kleur performance blue. Hij stond bij een Ford-dealer, niet heel ver over de grens. Hij had weinig gelopen en had alle opties die ik wilde, behalve cruisecontrol, maar die kon ingebouwd worden. Dus heb ik gelijk de dealer in Beek gemaild en binnen een paar dagen hebben ze ’m naar Nederland gehaald."

“Waarom proberen jullie mijn zoon die auto eigenlijk aan te smeren?”

Toen het zover was, ben ik er met mijn vader heengegaan. Alleen was ik even vergeten dat mijn vader vanwege een slechte ervaring een bloedhekel aan importauto’s heeft. Dus begint-ie tegen die verkoper: ‘is dat allemaal wel vertrouwd, en waarom proberen jullie mijn zoon die auto eigenlijk aan te smeren?’ Toen heb ik ’m maar snel duidelijk gemaakt dat ze de auto op mijn eigen verzoek hadden geïmporteerd … Beetje lullig, want mijn vader had natuurlijk het beste met me voor.”

Kanon van een Fiesta

“Uiteindelijk heb ik die ST vier jaar gehad. Mijn vriendin werd er niet heel enthousiast van, maar ik was dolgelukkig. Ik heb er ook het een en ander aan gedaan. Achter heb ik spacertjes geplaatst, zodat-ie ietsje breder stond. De middendemper heb ik eronderuit laten halen, zodat-ie wat zwaarder klonk. Ik heb de motor door Revo laten tunen; daarna had-ie 225 in plaats van 182 pk. Daarmee werd het echt een kanon; achterlijk snel en heel makkelijk om mee te spelen. Je kon ’m al tot lift-off overstuur provoceren als je met 30 km/h een rotonde nam - geniaal!"

Uiteindelijk heb ik heel veel spijt gehad dat ik hem heb weggedaan. Maar ja, toen er 96.000 kilometer op de teller stond, dacht ik, o jee, we gaan nu wel richting een ton, tijd voor iets jongers. Maar mijn vriendin dacht: daar gaan we weer!”

Mini minder leuk dan Fiesta

En toen? “In eerste instantie ben ik gaan kijken naar Fiesta’s Mk8 van een paar jaar oud. Maar die waren toen nog pokkeduur, 26 à 27.000 euro. Terwijl het verschil met mijn oude Fiesta vrij gering was. Bovendien had de Mk8 ook wel wat problemen: een glazen dak dat explodeerde, lekkende rubbers en een knakkende stuurinrichting.

Dus dat werd ’m niet. Uiteindelijk heb ik een Mini Cooper S gekocht. Leuke auto en veel comfortabeler dan de Fiesta. Met 200 km/h naar Berlijn rijden, was geen probleem, hij klonk waanzinnig en ik ben er ook mee naar de Nordschleife geweest. Toch deed de auto me minder dan de Fiesta ST.”

Op zoek naar iets speciaals

Toch weer een Fiesta dan? “Haha, nee, dat niet. Op een gegeven moment kreeg mijn vriendin een leaseauto, een Toyota Yaris Hybrid. Daar kunnen we tegen lage kosten onbeperkt in rijden. Daardoor pakte ik misschien nog één keer per week de Mini. Zonde, want je hebt wel je dure onderhoudsbeurten, je afschrijving, verzekering en wegenbelasting. Terwijl ik hem niet tof genoeg vond als hobbyauto.”

“Daarom ging ik op zoek naar iets anders. Het moest wel iets speciaals zijn, en niet te duur in aanschaf. Ik heb naar van alles gekeken, van een Lexus LS tot een Renault Clio RS uit 2007, 2008, maar die was inmiddels hartstikke duur geworden. En toen dacht ik ineens aan de Volvo C30. Die is niet zo sportief, maar wel heel bijzonder. En dit was misschien wel de laatste kans om zonder schuldgevoel zo’n dorstige vijfcilinder te kopen. Op dat geluid was ik al jaren verliefd."

“Als ik een snel ritje voor de leuk maak, rijdt-ie zo 1 op 7!””

Roffelen met de pijltjestoets

Waar kwam die vijfcilinder-liefde vandaan dan? "Als kind zat ik continu in de autoconfigurators. Volvo had een van de beste, een leuke gimmick was dat je online naar de vijfcilinder motor kon luisteren. Met de pijltjestoets kon je gas geven – geweldig! Dus ik zat ik heel vaak samen met m’n broer achter de pc te gassen!"

"Los daarvan heb ik de C30 altijd een mooie auto gevonden en ik heb er heel veel geconfigureerd. Als ik er eentje zag rijden, keek ik meteen of-ie een dubbele uitlaat had. Dan wist ik: dat is de dikke. Ook fijn aan de C30 is de oersterke motor, die ook nog veel tuningpotentieel heeft, terwijl hij in de basis al heel fijn klinkt.

Bovendien is de C30 best een comfortabele auto, waarmee je desgewenst veel kilometers kan maken. En dat voor de helft van het geld dat de Mini opbracht. Maar goed, dat maakt-ie wel weer goed met de benzinekosten! Als ik een snel ritje voor de leuk maak, rijdt-ie zo 1 op 7!”

Typisch Nederlandse C30

“Anders dan veel anderen, heb ik een zwak voor de facelift, maar die is vrij schaars. Daarnaast is de T5 de zeldzaamste motorversie, zeker met handbak. Eigenlijk wilde ik ook nog een R-design-uitvoering. Ik heb onder meer in Zweden en in Frankrijk gezocht, maar dat liep allemaal spaak. Bovendien hadden veel auto’s erg veel gereden.”

"Uiteindelijk vond ik deze witte in Bergen op Zoom, met 150.000 kilometer op de klok. Met het crèmewitte leer en het lichte hout waarmee ik ’m vaak had geconfigureerd. Verder is het een typisch Nederlandse auto; behalve elektrisch verstelbare stoelen zit er weinig op of aan. Wel bluetooth, maar alleen om te bellen. In het begin had ik er vooral cd’s van m’n moeder in liggen, haha.”

Volvo C30 met speciale bodykit

"Ondertussen heeft een vriend een latere bluetooth-unit ingebouwd, waarmee je wel muziek kunt streamen. Verder heb ik veren en dempers van Bilstein laten monteren, plus een set spacers waardoor hij iets breder staat. Binnenin heb ik een automatisch ­dimmende binnenspiegel geplaatst. Het is trouwens geen R-design, maar deze bodykit is ook heel speciaal. Het is geen zwart, maar metallic ­donkerbruin. En die kleur zie je ook terug in het interieur. Dat is heel zeldzaam.”

“Doordat de einddemper was verwijderd, maakte hij een ontiegelijke herrie”

Hoe bevalt deze relatief zware Zweed na al die lichtvoetige hot hatches? “Hij heeft heel lange versnellingen, waardoor hij niet snel aanvoelt, maar als je dan naar de meter kijkt, maakt-ie best grote stappen. Zeker nadat ik hem tot 255 pk heb laten tunen. Ik moet wel bekennen dat ik te gehaast heb toegehapt. Dat krijg je als je al heel lang naar iets op zoek bent. Er zat veel achterstallig onderhoud aan en doordat de einddemper was verwijderd, maakte hij een ontiegelijke herrie."

Nieuwe turbodrukregelklep

"Toen ik ging kijken, hoorde ik ’m al van drie straten verderop aankomen. Zogenaamd was de vorige eigenaar de auto even gaan wassen, maar waarschijnlijker is dat-ie ’m ging warmrijden, want in koude toestand loopt de motor onregelmatig. Maar er ligt een nieuwe turbodrukregelklep klaar, evenals een mooi sportstuur, trouwens. Later bleek dat er ook een scheurtje in de grille zat, dat-ie een servicebeurt moest hebben en dat de remmerij aan vervanging toe was. Inmiddels rijd ik er met heel veel ­plezier in – met een originele einddemper.”

Geïrriteerde brombeer

Ter afsluiting maken we zelf ook nog even een rondje in Eriks C30. Hoewel de auto vrij compact is, voelt-ie voorin ruim aan en bij plankgas is het inderdaad ‘grote stappen, snel thuis’. Dankzij het Bilstein-onderstel voelt de C30 een stuk strakker dan we ons herinneren. Daarbij klinkt de vijfcilinder niet meer als een getergde trol, zoals in de Volvo 850 T5, maar eerder als een licht ­geïrriteerde brombeer.

Helaas hebben we te weinig tijd om ten volle van de auto te genieten. Daarom krijgen we bij thuiskomst de neiging om met Wayback Machine die oude Volvo-configurator op te zoeken in het internetarchief. Lekker gassen met de pijltjes­toets!