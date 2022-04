Aankoopadvies tweedehands Volvo V70 (2007-2016) - problemen, uitvoeringen, prijzen

Als je in een oudere Mercedes of BMW rijdt, wekt je omgeving vaak de indruk dat je iets uit te leggen hebt. Het imago van onbeschofte taxichauffeurs, louche aannemers en andere foute types lijkt ingebakken in hun DNA. Maar vreemd genoeg kun je met een oudere Volvo altijd en overal komen voorrijden. Hoogstens is er af en toe een lolbroek die vraagt of je nu ook een labrador hebt aangeschaft.



Laatste generatie V70/XC70 (2007-2016)



Ook op technisch gebied heeft de Volvo V70 een degelijke reputatie, maar onfeilbaar is zo’n Zweed op leeftijd niet. Dus zelfs bij zo’n nette Volvo V70/XC70 kun je de verkoper niet altijd op zijn blauwe ogen vertrouwen.



Verkocht de Volvo V70 (2007-2016) een beetje?



Jarenlang was de Volvo V70 verreweg de bestverkochte grote stationwagon van Nederland. Als je de cijfers van de XC70 erbij optelt, worden de verschillen met de concurrentie nog groter. In 2008, het eerste volledige verkoopjaar van het nieuwe model, reden bijna 4000 Nederlanders met een nieuwe Volvo V70 de showroom uit. Geen van de concurrenten (Audi A6 Avant, Mercedes E-klasse Estate, BMW 5-serie Touring) komt daarbij in de buurt. Door de financiële crisis liep de belangstelling na 2008 terug, tot rond de 3500 stuks. In 2011 kwam er weer een opleving tot ruim 4500 auto's. Die waren voor een groot deel te danken aan de V70 1.6D Drive, een bijtellingsgunstige diesel. Na 2012 (ca. 3500 verkochte exemplaren) doofde de V70-kaars langzaam uit. Met de komst van de Volvo V90 en V90 Cross Country kwam er in 2017 een eind aan de loopbaan van de V70 en XC70.

Volvo V70 varianten - welke versies zijn er?

De Volvo V70 III is met talloze uitrustingspakketten en motoren leverbaar geweest. Onder de fans zijn de vijfcilinders favoriet, maar de V70 is ook verkocht met vier- en zescilinder motoren. En dan heb je natuurlijk de Volvo XC70, die 6 centimeter hoger op zijn wielen staat. In de basis heeft de ‘Cross Country’ dezelfde carrosserie als de V70, maar dan voorzien van stoere versierselen. Technisch zijn de overeenkomsten tussen de V70 en de XC70 groot. Wel hebben de meeste XC70's AWD, oftewel vierwielaandrijving. De Volvo V70 en XC70 van deze generatie liepen voor op het gebied van veiligheid. Al vanaf 2007 waren ze leverbaar met onder meer dodehoekbewaking en spoorassistentie.

Motorversies Volvo V70/XC70

Benzine

1 .6 (180 pk)



.6 (180 pk) 2.0 (145-191-202-240-245 pk)

2.4 (140-170 pk)

2.5 (200-231 pk)

3.0 (305 pk)

3.2 (238-243 pk)

Diesel

1.6 (109-115-120 pk)

1.6 (109-115-120 pk) 2.0 (136-150-163-181 pk)

2.4 (126-163-175-185-205-215 pk)



Volvo V70 is ruim, maar niet zuinig



Voor ruimte en comfort ben je bij de Volvo V70 aan het juiste adres. Voor een laag verbruik is het niet de meest logische keus. De viercilinder diesel uit de V70 1.6D Drive is een van de weinige uitzonderingen. Toch wil je die niet; het vermogen van 109 pk ligt onder de rijpleziergrens en de degelijkheid van de motor laat te wensen over. Dan kun je beter gaan voor ­Volvo’s eigen tweeliter diesel in de V70 D2 (vanaf 2015, 120 pk).



Welke V70's hebben een vijfcilinder motor?



Het voert te ver om alle motorvarianten stuk voor stuk na te lopen, maar om verwarring te voorkomen, noemen we er een paar. Zo is de 2.5T een vijfcilinder, maar heeft de T5 (vanaf 2010) een tweeliter viercilinder onder de kap. Bij de D3 en D4 stampten tussen 2010 en 2013 nog vijf zuigers op en neer. Daarna kregen deze versies ook viercilinders. Motoren met 2,4 (diesel) of 2,5 liter (benzine) inhoud, zijn altijd gezegend met een vijf-in-lijn. De zwaarst gemotoriseerde Volvo's V70 en XC70 hebben een zescilinder lijnmotor in de neus.

Uitrusting Volvo V70



Uitrustingsniveaus waarmee de Volvo V70 altijd leverbaar is geweest, zijn - in volgorde van luxe - Kinetic, Momentum en Summum. Ook waren er allerlei speciale edities, waaronder de Ocean Race en Nordic. Los daarvan kon je de V70 en XC70 bestellen met een aantal pakketten. Populair waren de Estate Line (dakrails, niveauregeling) en Family Line. Wie van sportieve looks houdt, kan het beste op zoek gaan naar een R-Design.

Facelifts V70 en XC70 in 2011 en 2013



In 2011 vond Volvo het tijd voor een eerste facelift van de V70/XC70. De neus kreeg nieuwe koplampen en een gewijzigde bumper. Binnenin was de komst van het Sensus-infotainmentsysteem de belangrijkste wijziging. Hiermee maakte het inschuifbare scherm boven op het dashboard plaats voor een vast display in de middenconsole. Op technisch gebied sprongen de extra power en het gedaalde verbruik van 1.6D- en de D5-motor eruit; de instapdiesel promoveerde van 109 naar 115 pk en de topversie leverde voortaan geen 205, maar 215 pk.



Bij facelift nummer twee (2013) voorzag Volvo de V70 van een bredere grille en een wederom aangepaste voorbumper. De achterlichten kregen een andere indeling en Volvo plakte een chroomstrip op de achterklep. Bij de D3- en D4-diesel amputeerde Volvo een cilinder, maar het vermogen steeg juist. Bij de D3 van 136 naar 150 pk en bij de D4 van 163 naar 181 pk.

Volvo V70/XC70 problemen - waar moet je op letten?

Eén motorversie van de Volvo V70 die we zeker niet aanraden, is de eerdergenoemde 1.6D. Deze door PSA ontwikkelde diesel staat bekend om zijn overgevoeligheid voor inwendige vervuiling, met dure problemen aan de turbo en de verstuivers tot gevolg. Volvo’s eigen diesels (zowel vier- als vijfcilinders) zijn degelijker, maar ook hierbij komen defecte verstuivers voor (vooral D5). Als de motor een zwaar kloppend geluid laat horen en aan vermogensverlies lijdt, kan er een issue met de variabele kleptiming zijn.



Typische problemen Volvo-diesels



Een ander typisch D5-probleem is een uitvallende nokken­assensor, ten gevolge van kabelbreuk. Hierdoor gaat de motor hortend lopen, of kan hij zelfs afslaan. Verder geldt voor alle diesels dat er bij het regenereren van het roetfilter dieselolie in de motorolie kan komen. Dit heeft een negatief effect op de smering. Door tijdig de olie te verversen, kun je problemen voorkomen.

Een vrolijk fluitende vijfcilinder benzinemotor heeft geen last van een overdosis levensvreugde, maar van een gebrekkige carterontluchting. Verdwijnt het geluid als je de oliepeilstok verwijdert, is het bingo. Dan heeft de motor waarschijnlijk nog de oude, geribbelde carterontluchtingsslang. Tijd voor een bezoek aan de werkplaats voor een update.

Zeker in de beginperiode waren de automatische versnellingsbakken van de Volvo V70/XC70 geen toonbeeld van raffinement. Maar toch: als het schakelen opvallend bonkig verloopt, zouden wij verder kijken. Al kan het soms helpen om de bak te laten spoelen. Een ander euvel dat zich vooral bij vroege V70’s en XC70’s van de derde generatie voordoet, is een slijtagegevoelige stuurinrichting. Hoor je knakgeluiden wanneer je het stuur verdraait terwijl de auto stilstaat? Bedank de verkoper voor de koffie en ga elders kijken, of beding een nieuw stuurhuis.



Vanaf zo’n 150.000 kilometer zijn veel V70's en XC70’s aan nieuwe draagarmrubbers toe, maar die kosten niet de hoofdprijs. Een defecte airco of niet goed werkende stuurwielknoppen kunnen wel flink in de papieren lopen. Check ze daarom voor aankoop. Dat geldt ook voor de raambediening.



Extra opletten bij V70 en XC70 met AWD



Let bij Volvo’s V70 en XC70 met AWD-systeem of er tussen de 60 en 90 km/h een diepe brom hoorbaar is. Zo ja, dan is waarschijnlijk het lager van het achterste differentieel versleten. Revisie of vervanging is de enige remedie. Dat is niet goedkoop. Merk je tijdens de proefrit met een Volvo XC70 dat de auto naar rechts trekt? Kan kloppen; het is een typisch XC70-kwaaltje dat zich bijna nooit volledig laat verhelpen.



Hoeveel kost een beetje leuke Volvo V70/XC70 (2007-2016)?

Als je geen kilometervrees hebt, kun je al vanaf zo’n 4500 euro op Marktplaats.nl een Volvo V70 III scoren. Geef je de voorkeur aan een auto met maximaal twee ton op de klok, reken dan op vanafprijzen van ongeveer acht mille voor viercilinder V70’s/XC70’s uit 2008. Een vijfcilinder Volvo V70 2.5T van dezelfde leeftijd kost zomaar 9500 euro. Voor een Volvo V70 met vijfcilinder benzinemotor van na 2011 ben je 14 tot 16 mille kwijt. Diesels zijn talrijker en vaak goedkoper. Maar loont het nog om een diesel te kopen? Daar komt bij dat de meeste dieselende V70's en XC70's al meer dan 200.000 kilometer hebben gereden.



Pas vanaf 20.000 euro heb je een Volvo V70/XC70 van na de laatste facelift. Voor dergelijke bedragen zouden we behalve een sluitende onderhoudshistorie, minimaal zes maanden garantie eisen. Val je voor de stoere looks van de XC70? Begrijpelijk, maar bedenk wel dat de softroader niet alleen duurder is in aanschaf, maar ook in gebruik. Hij is zwaarder, dorstiger en de (meestal aanwezige) AWD-techniek vergt meer onderhoud.