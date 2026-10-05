Pinbetalingen onthullen groot misverstand over goedkoop tanken in Duitsland

Nieuws

Momenteel klagen Nederlanders - terecht - steen en been over de hoge brandstofprijzen. Geen wonder dat 'we' ons benzinebudget massaal in Duitsland spenderen. Hoewel, klopt dat beeld wel?

In de eerste zes maanden van 2026 hebben Nederlanders vaker over de grens getankt dan in de eerste helft van 2025. Daarbij gaan onze buurlanden Duitsland en België aan kop. Dit weten we dankzij de publicatie van gedetailleerde gegevens van kaartbetalingen door De Nederlandsche Bank.

Maar als we dan op de aard van de betalingen inzoomen, blijkt dat Nederlanders in Duitsland veel meer geld uitgeven aan andere zaken dan aan benzine en diesel.

Volg álle brandstofnieuws, meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Zoveel spendeerden Nederlanders aan benzine in Duitsland

Nemen we het tweede kwartaal van dit jaar als voorbeeld, dan besteedden Nederlanders ruim 479 miljoen aan brandstof. Bijna een half miljard, dus. Maar kijken we naar de bestedingen in de detailhandel, dan blijken die een nog veel hoger bedrag te vertegenwoordigen: ruim 631 miljoen.

Bron: De Nederlandsche Bank

Voedingsmiddelen (vooral uitgaven bij supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken) zijn op hun beurt goed voor 328 miljoen. Samengevat: we geven in Duitsland veel meer uit aan gebruiksgoederen, boodschappen, sigaretten, drank en cosmetica dan aan benzine en diesel. Ook de Duitse horeca is goed vertegenwoordigd in de staafdiagram. Daar gaven we het tweede kwartaal van dit jaar 322 miljoen euro uit.

Belgische benzine populairder dan Belgische supermarkt

In België is het beeld anders. Daar spendeerden Nederlanders het tweede kwartaal van 20226 ruim 339 miljoen euro aan brandstoffen. De detailhandel ontving ruim 184 miljoen aan Nederlandse kaartbetalingen en aan voedingsmiddelen gaven we 'maar' 103 miljoen uit. De Belgische horeca is met 203 miljoen een stuk beter vertegenwoordigd.

Bron: De Nederlandsche Bank

We tanken steeds vaker bij de buren

De algehele trend is wel dat Nederlanders steeds meer vlak over de grens tanken en boodschappen doen. Dit jaar bedraagt de stijging voor alleen tanken al 20 procent.

In de eerste zes maanden van 2026 stegen de brandstofuitgaven van Nederlanders in België het sterkst. Het aantal transacties steeg met 33 procent tot 11,3 miljoen. Samen waren ze goed voor een bedrag van 593,6 miljoen euro. Bij onze oosterburen steeg het aantal transacties minder hard; met 11 procent. Ruim 14 miljoen transacties vertegenwoordigden de totale som van 872,4 miljoen euro.

Wat geven we in Nederland uit?

Daarmee loopt de Nederlandse staat een hoop inkomsten mis uit btw en accijnzen, aan de andere kant geven we in eigen land nog altijd veel meer uit dan bij de buren. Aan brandstof (en laden) voor onze auto's spendeerden we in het tweede kwartaal van 2025 liefst 3,5 miljard, aan voedingsmiddelen ruim 13 miljard en bij restaurants trokken we de portemonnee voor ruim 6,7 miljard.

Bron: De Nederlandsche Bank