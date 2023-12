Scherpe aanbieding: de Hyundai i20 is al vanaf 329 per maand te private leasen

De Hyundai i20 was al scherp geprijsd, maar met deze private lease aanbieding uit de prijsvergelijker van Auto Review is de compacte hatchback een van de goedkoopste auto’s in zijn klasse die met private lease te verkrijgen is. De Hyundai i20 is al beschikbaar vanaf 329 euro per maand.

Met private lease kies je voor ontzorging. Vrijwel al je vaste autokosten zijn gebundeld in één maandbedrag. Zo hoef je je niet meer druk te maken over de aanschaf, afschrijving, verzekering, wegenbelasting en het onderhoud. Alleen de benzinekosten komen er nog bij. Dat is lekker overzichtelijk.

Vaak kun je via de private lease vergelijker van Auto Review profiteren van verschillende aanbiedingen. Zo wordt de Hyundai i20 momenteel met korting aangeboden. Daarbij kun je kiezen voor het faceliftmodel, of voor de uitvoering van voor de facelift. De verschillen zijn minimaal. Voor welke versie je ook kiest, de mild-hybride aandrijflijn met 100 pk is standaard. Verder kun je kiezen voor het ‘Comfort’ of ‘Comfort Smart’ uitrustingsniveau. De Hyundai i20 private lease je via onze prijsvergelijker.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag.

Hyundai i20 specificaties

Vermogen (pk) 100 Koppel (Nm) 171 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,1 l/100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint (seconden) 10,4 Gewicht (kg) 1065 Bagageruimte (liter) 262 Maximale aanhangermassa (kg) 1110

De Hyundai i20 is in te omschrijven met behulp van een aantal plus- en minpunten:



Pluspunten

+Onderscheidend en geslaagd ontwerp

+Stuurt erg fijn en precies

+Binnenruimte is royaal

+Comfortabele stoelen

Minpunten

-Bagageruimte klein voor zijn klasse

-Redelijk hard geveerd

-Sommige materialen in het interieur voelen wat goedkoop aan

Hyundai i20 Comfort uitrusting

De Hyundai i20 in de aanbieding is niet de standaarduitvoering, maar een versie genaamd ‘Comfort’. Deze is rijk uitgerust, met standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Gekoeld handschoenenkastje

16 inch lichtmetalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Start-stopsysteem

Sfeerverlichting

Actieve rijbaancontrole

Lane departure-waarschuwing

Een 10,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Hyundai i20 private lease

De Hyundai i20 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i20 private lease prijzen.

Je vindt deze aanbieding in onze private lease vergelijker. Daar kun je terecht voor auto’s in alle maten en met verschillende aandrijflijnen. Je vindt er bijvoorbeeld ook een aanbieding voor de Hyundai Ioniq 6.