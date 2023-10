De Amerikaanse EV-producent Rivian verliest momenteel 33.000 dollar per geproduceerde auto. Toch ziet de CEO van het merk de toekomst rooskleurig in. Wij leggen uit hoe dat zit.

Veel start-ups lopen tegen een soort kip-en-eiprobleem aan: voordat een bedrijf winstgevend is, moet er een bepaald aantal producten worden verkocht. En om die productie op gang te laten komen is geld nodig. Het is dus zaak om genoeg eigen vermogen te hebben.



Rivian zit in een vergelijkbare situatie. Het bedrijf werd in 2009 opgericht en leverde na jarenlang onderzoek in 2021 zijn eerste elektrische auto’s. De productie werd betaald met geld dat Rivian ophaalde door aandelen uit te geven. Deze beursgang leverde het bedrijf 18 miljard dollar op.





Licht aan het einde van de tunnel

Ondertussen zijn we twee jaar verder en verliest Rivian nog steeds fors geld op elke EV die de fabriek verlaat. Daarbij komt dat het bedrijf ongeveer de helft van de 18 miljard dollar heeft opgeslokt. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel, zo laat CEO RJ Scaringe weten in gesprek met NCBC. Er zit namelijk wel degelijk een stijgende lijn in de financiële situatie van Rivian.

Het verlies per geproduceerde auto gaat namelijk de goede kant op. In het derde kwartaal van 2022 verloor Rivian per verkochte auto ruim 139.000 dollar. Een kwartaal later was dit gedaald tot 124.162 dollar, en een half jaar later was het bedrag al bijna gehalveerd tot 67.329 dollar. Een kwartaal later halveerde het getal weer tot een kleine 33.000 dollar.

Deze getallen gekoppeld aan een toenemende productie die bovendien ook steeds efficiënter en goedkoper verloopt, zorgt ervoor dat Rivian naar verwachting binnen afzienbare tijd winstgevend zal worden.

Meer Rivian in Nederland

Waarschijnlijk gaan we in Nederland meer van Rivian zien zodra het automerk daadwerkelijk winstgevend wordt. Momenteel verkoopt Rivian een grote pick-up (Rivian R1T) en een suv (Rivian R1S). Ook levert het bedrijf elektrische bestelbusjes aan Amazon.