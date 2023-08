Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 33 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin er wel hoop is voor de handbak, maar niet voor de goedkope EV. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Er is hoop voor de handbak

De switch naar elektrisch rijden gaat het einde betekenen van de handgeschakelde versnellingsbak. Maar ook in auto’s met verbrandingsmotor zit nu al steeds vaker een automaat. Terwijl wij juist zo graag met de hand schakelen, vooral als het om een sportauto gaat. Deze week worden we in onze strijd gesteund door de Amerikaanse autokoper: de Toyota GR Supra met handbak is daar een groot succes.

+ Top – Ontwikkelingen op batterijgebied gaan als een speer

Actieradiusstress, wat is dat? Batterij-gigant CATL heeft een nieuwe batterij ontwikkeld die wel eens in jouw toekomstige EV zou kunnen worden gebruikt. Binnen 10 minuten laad je maar liefst 400 kilometer bij. En hij zorgt voor een actieradius van 600 tot 700 kilometer.

+ Top – Jaguar stopt met de I-Pace – nee, wacht, zo bedoel ik het niet

Jaguar wil over een paar jaar volledig elektrisch zijn. Maar nog voor die tijd haalt de fabrikant de stekker uit de Jaguar I-Pace. Daarmee wordt de kans op een betaalbare tweedehands I-Pace groter dan ooit. Zo’n tweedehands elektrische suv is 60.000 euro goedkoper dan een nieuwe. En dat is goed nieuws voor de tweedehands-EV-rijder.

Tip Mokka Electric Stap bij Opel nu zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering van de Mokka Electric!

- Flop – Volkswagen heeft weer een dom knoppen-idee.

De modellen van Volkswagen rijden lekker en vertrouwd, maar de bediening is niet zo simpel als-ie vroeger was. Deze week kwam een patent naar buiten waaruit blijkt dat Volkswagen denkt dat de manier waarop we richting aangeven op de schop moet. Want zo’n hendel achter het stuur, dat kan makkelijker.

- Flop – Mercedes weigert te stunten met prijzen

Nieuwe auto’s zijn peperduur, net als benzine en boodschappen. Toen had Tesla een slim idee: we maken onze auto’s goedkoper en dan kunnen meer mensen er een kopen. Mercedes CEO Ola Källenius vindt dat maar niks en verkondigt dat “Drastische prijsschommelingen passen niet bij een merk als Mercedes.” Pfff.

- Flop – Elektrische auto van 25.000 dollar komt er misschien niet

Stellantis wil goedkope elektrische auto's gaan bouwen, maar stuit in de Verenigde Staten op weerstand van de vakbond van medewerkers in de auto-industrie. Zou het dan echt niet mogelijk zijn om een betaalbare EV op de markt te zetten en de mensen die het voertuig bouwen een fatsoenlijk salaris te betalen?