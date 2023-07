Slimme koplampen nieuwe Audi Q6 e-tron nu al verboden in de VS

De Audi Q6 e-tron is bijna klaar, maar nog niet helemaal. Daarom kijken we naar beelden van een kleurrijk gecamoufleerd prototype met speciale aandacht voor de bijzondere koplampen. Zo bijzonder dat ze in de VS verboden zijn …

De belangrijkste vernieuwing van de Audi Q6 e-tron zie je niet. Dat is het nieuwe platform (Premium Platform Electric, PPE) dat samen met Porsche werd ontwikkeld. Het is geschikt voor uiteenlopende modellen, want de wielbasis, de spoorbreedte en de batterijcapaciteit zijn variabel.

Dankzij de flexibiliteit van PPE kunnen veel toekomstige Audi- en Porsche-rijders straks genieten van de beresterke elektromotoren en de 800 volt-techniek die snelladen met 270 kW mogelijk maakt. De batterij van 100 kWh gaat in 25 minuten van 5 naar 80 procent. We verwachten een range van ruim 600 kilometer.

Audi Q6 e-tron krijgt slimme lichttechnologie

Over de specificaties van de Q6 e-tron laat Audi zelf nog weinig los. Voor nu ligt de focus op de slimme lichttechnologie. De koplampen en achterlichten bestaan uit zoveel OLED-panelen en segmenten, dat ze prachtige lichtshows kunnen vertonen.

Continue veranderend lichtbeeld ziet er niet alleen gaaf uit, het wordt ook gebruikt om andere weggebruikers te waarschuwen. Zo kunnen de digitale achterlichten van de Q6 e-tron waarschuwingssymbolen vertonen om anderen te attenderen op ongevallen of stilstaande auto’s.

De ontwerpers van Audi kicken zo op de nieuwe verlichting, dat ze acht verschillende lichtsignaturen bedachten. In het menu van de auto kies je zelf hoe jouw Q6 e-tron de wereld belicht. Leuk voor wie daarom geeft, maar Audi laat je ook tegen betaling extra signaturen bestellen en dat daar houden we niet van. Dan heb je al betaald voor de (ongetwijfeld) dure optionele verlichting en dan moet je bijlappen om een extra functie in de software te ontgrendelen. Bah.

Koplampen van de Q6 e-tron verboden in de VS

Dat in de VS de slimme verlichting van de Audi Q6 e-tron verboden is, heeft niets te maken met het bijbetalen voor extra lichtshows. Dat is weliswaar klantonvriendelijk, maar geen strafbaar vergrijp.

Volgens Audi had de VS een specifieke regel die alleen grootlicht en dimlicht toestond en niets er tussenin. Er werd een nieuwe verordening aangenomen die adaptieve verlichting mogelijk maakte, wat de deur opende voor de matrixverlichting die voorkomt dat je tegenliggers verblindt. Maar de nieuwe verordening ging gepaard met zulke strenge testprocedures en andere eisen, dat geen enkel modern systeem aan die eisen kan voldoen. Daarom krijgt de Q6 e-tron in de VS geen slimme lichttechnologie.