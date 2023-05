MG Cyberster (2023) prijs: elektrische roadster net zo duur als twee MG4's

De MG Cyberster wordt een van de allereerste roadsters met een volledig elektrische aandrijflijn. Door de bekendgemaakte Engelse prijs erbij te pakken kunnen we een schatting maken hoeveel geld Nederlandse gegadigden voor de Cyberster moeten reserveren.

Wie graag een elektrische roadster wil rijden, kon tot voor kort nergens terecht. Met de introductie van de MG Cyberster komt daar binnenkort verandering in. Over de prijs was nog niets bekend, tot nu. Wie verwacht voor een soortgelijke prijs als de MG4 de Cyberster te kunnen aanschaffen, komt van een koude kermis thuis…

Een voor de prijs van twee

MG heeft namelijk de Engelse prijs voor de Cyberster bekendgemaakt. Wie in Engeland de elektrische roadster wil aanschaffen, moet daar minimaal 55.000 pond voor neerleggen. Omgerekend naar euro hebben we het dan over een bedrag van ruim 63 mille. De MG Cyberster is dan ook zeker geen betaalbare elektrische auto zoals de MG4 met een kleine 27.000 pond wel is. Je kunt voor de prijs van de MG Cyberster in Engeland dus ook twee MG4’s bestellen!

Door deze verhouding tussen de twee modellen van MG toe te passen, kunnen we een grove schatting maken van de Nederlandse vanafprijs voor de Cyberster. De MG4 is in Nederland te bestellen vanaf 32.285 euro. Ervan uitgaande dat de Cyberster ruim twee keer zo duur wordt dan de MG4, kunnen we dus rekenen op een bedrag van minimaal 65 mille.

Instapper

Voor dit geld koop je de instap-Cyberster. Deze versie heeft een elektromotor die 309 pk op de achterwielen loslaat. Naar verwachting zal in de Cyberster hetzelfde accupakket van 64 kWh worden geïnstalleerd als in de MG4. Voor een meerprijs van ongeveer 11.500 euro koop je een Cyberster met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. In dat geval heeft de Cyberster 536 pk en sprint de cabrio binnen een bloedsnelle 3 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur.

Echte sportauto

Buiten deze indrukwekkende specificaties zijn de vleugeldeuren een indicatie dat we hier te maken hebben met een echte sportauto. Verder is de Cyberster qua afmetingen vergelijkbaar met de huidige BMW Z4. Door zijn elektrische aandrijflijn is de MG Cyberster met zijn 1885 kilo echter wel een stuk zwaarder dan wat we gewend zijn van een gemiddelde roadster. Naar verwachting komt de MG Cyberster in de zomer van 2024 naar Nederland.