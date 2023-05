Nederland is klaar voor plug-in hybride Lynk & Co 08 met 245 km range

Nederland kickt op de Lynk & Co 01 – een plug-in hybride met bewezen Volvo-techniek die je kunt rijden voor een vriendelijk maandbedrag. De Lynk & Co 08 is zijn grote broer met meer ruimte en meer range …

De Lynk & Co 01 is een daverend succes in Nederland. De plug-in hybride stond vorige maand opnieuw in de top 5-autoverkopen met 699 stuks. De aantrekkingskracht zit ‘m in het relatief lage maandbedrag van 550 euro per maand en het feit dat je in een broertje van de Volvo XC40 rijdt.

Gezien het succes van de 01, zou het ons niet verbazen als Lynk & Co het aanbod gaat uitbreiden met een groter model. Zoals de nieuwe Lynk & Co 08, een stekkersuv van het formaat Volvo XC60 waarvan onlangs de indrukwekkende specificaties bekend zijn gemaakt.

Dit zijn de specificaties van de Lynk en Co 08

De Lynk & Co 08 is een beest met 538 pk en 900 Nm dat in 5 seconden van 0 naar 100 km/h schiet. Net zo indrukwekkend is zijn accupakket van 39,6 kWh. Volgens de Chinese testcyclus bedraagt de EV-range maar liefst 245 kilometer. De WLTP-score in Europa is strenger en de actieradius zal minder zijn – wij gokken op 180 tot 200 kilometer. Evengoed een knap rijbereik op stroom. Genoeg om half Nederland uitstootvrij te verkennen.

Als de stroom op is, springt de verbrandingsmotor aan. Dat is een 1,5-liter turbobenzinemotor, net als bij de 01. De 08 staat op hetzelfde platform als de Volvo XC60; de tweede generatie van het CMA-platform. De Polestar 2 gebruikt deze bodemplaat ook.

Lynk & Co 08 naar Nederland?

We hebben nog geen geluiden gehoord dat de Lynk & Co 08 naar Nederland komt, maar het zou een goede aanvulling zijn voor het modellengamma. Vanzelfsprekend met een hoger maandbedrag dan de 550 euro van de 01, maar daar krijg je dus meer ruimte, meer kracht en meer elektrische range voor terug.