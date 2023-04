MG Cyberster: klanten voor een Tesla Roadster kunnen beter naar de MG-dealer

Al sinds 2017 maakt Tesla ons lekker met de opvolger van het model waarmee het in 2008 allemaal begon: de Roadster. Maar de sportieve Tesla is er nog steeds niet. Misschien kun je je aanbetaling beter opzij leggen voor de MG Cyberster.

Het ooit als Morris Garages in Oxford opgerichte MG was jarenlang befaamd om zijn betaalbare sportieve roadsters. Het commerciële hoogtepunt was de MGB (1962-1980). Tot de komst van de Mazda MX-5 was de compacte Brit zelfs de bestverkochte roadster ooit.



Het huidige Chinese MG grijpt de nostalgie rond de MGB handig aan. Op dit moment toont de fabrikant op Auto Shanghai 2023 de productieversie van de MG Cyberster. Geheel in lijn met waar het moderne MG voor staat, heeft de tweezits roadster een krachtige, volledig elektrische aandrijflijn.

MG Cyberster doet verleden eer aan

Het Chinese bedrijf is zich zeer bewust van het erfgoed van zijn merknaam: “Voor de Cyberster wilden we een ontwerp creëren dat het rijke verleden van het merk eer aan doet en de sportieve bloedlijn van weleer terugbrengt. Tegelijkertijd moest het model absoluut modern en toekomstgericht zijn, in lijn met het MG van nu, en volledig zijn afgestemd op de snelle transitie naar elektrisch rijden”, verklaart Carl Gotham, topman van de Marylebone designstudio van MG in Londen.

Cyberster heeft kontje à la Datsun 240Z

Stiekem hadden we gehoopt op een paar leuke retrotrekjes die ons aan de MGB zouden herinneren, maar behalve de lange motorkap lijkt de Cyberster in niets op de populaire klassieker. Het Kammback-design van de achterkant doet eerder denken aan auto's als de Datsun 240Z, Fiat 850 Coupé en Saab Sonett. De meest opvallende kenmerken van de MG Cyberster zijn de portieren. Die zwaaien niet op traditionele wijze open, maar gaan omhoog als vleugeldeuren.

Specificaties MG Cyberster

Over de technische gegevens is nog niets officieel bekend. De verwachting is in elk geval dat de tweezitter hetzelfde accupakket heeft als de MG4 Electric (64 kWh). Verder werd in gelekte documenten eerder melding gemaakt van een vierwielaangedreven versie met twee elektromotoren die samen een piekvermogen van 450 pk leveren. Dat zou goed zijn voor een honderdsprint van 3,0 seconden en een (begrensde) topsnelheid van 200 km/h. Het zou ons echter niets verbazen als er ook een tammere, achterwielaangedreven MG Cyberster komt.

Cyberster veel groter en zwaarder dan Mazda MX-5

Voor een ‘compacte’ roadster is de MG Cyberster een flinke jongen. Hij zou ruim 4,50 lang zijn en zo’n 1885 kilo wegen. Dat is ruim 50 centimeter en dik 800 kilo meer dan de Mazda MX-5 op zijn kerfstok heeft. De MG Cyberster is naar verwachting vanaf de zomer van 2024 te koop in Nederland. Elon Musk heeft aangegeven dat de Tesla Roadster waarschijnlijk nog in 2023 op de markt komt. Maar dat soort beloftes hebben we al eerder gehoord …