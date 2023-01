Suzuki Jimny: op de leukste elektrische Suzuki moet je nog 7 jaar wachten

Er zijn maar twee volumemerken die in Nederland geen elektrische auto’s verkopen: Seat en Suzuki. Het goede nieuws: dat gaat Suzuki rechtzetten met vijf elektrische auto’s. Het slechte nieuws: de leukste is de Suzuki Jimny en daarop moeten we nog hééél lang wachten.

De leukste Suzuki in the world, de Jimny, is in Nederland alleen te koop als bedrijfswagen. Toen we er in 2019 mee reden, wilden we hem meteen hebben, ondanks zijn toen al forse prijs van 27.000 euro. En vervolgens kwam de EU ook nog eens met nieuwe regelgeving. Autofabrikanten moesten met hun in Europa verkochte nieuwe personenauto's gemiddeld onder een CO2-uitstoot van 95 g/km blijven, anders betalen ze een miljoenenboete. De Jimny ging daar met 154 g/km ruimschoots overheen en sinds eind 2020 alleen zonder achterbank te koop. Inmiddels kost-ie minstens 38.836 euro.



Elektrische Suzuki Jimny



Als elektrische auto krijgt de Jimny alsnog een kans, maar daar moeten we zoals het er nu naar uitziet wel op wachten tot 2030. Zeven jaar dus! Wie weet is de zeespiegel dan al zo hard gestegen dat een buitenboordmotor van Suzuki in Nederland beter van pas komt. De elektrische Jimny wordt waarschijnlijk gebaseerd op de vijfdeurs versie met verbrandingsmotor, die Suzuki toch al in de planning had.



Toekomst Suzuki in een schema



Niet dat Suzuki tot 2030 achterover leunt. Het Japanse merk heeft vijf elektrische modellen in de planning staan, die de komende zeven jaar op de markt worden gebracht. Welke dat zijn, zie je op de sheet hierboven, al is het een beetje een zoekplaatje.



De eerste elektrische Suzuki die we in de Nederlandse showroom verwachten, is de productieversie van de eVX Concept, die eerder dit jaar in India werd onthuld. De afmetingen van deze elektrische suv komen vrijwel overeen met de Suzuki S-Cross.



Elektrische Suzuki eVX in 2025



Er is nog niet heel veel te melden over de definitieve Suzuki eVX, behalve dat hij in 2025 op de markt komt en dat we de technische specs waarschijnlijk zó op de Jimny kunnen plakken. De eVX Concept heeft een batterijcapaciteit van 60 kWh en een actieradius van meer dan 400 kilometer. Kijk je naar Suzuki’s zoekplaatje, dan zie je dat ze ook plannen hebben voor een klein elektrisch model en twee grotere crossovers. Als we Suzuki een tip mogen geven: schuif die Jimny naar voren en houd dat kleine stadsgebakje lekker in Japan!