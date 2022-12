Zo komt de elektrische Opel Mokka ineens aan een veel grotere actieradius

Opel doopt de elektrische Mokka om van Mokka-e in Mokka Electric, maar veel belangrijker is da hij nu een stuk verder komt op een acculading.



Tot dusver had de elektrische Opel Mokka een accupakket van 50 kWh (netto 45 kWh) in zijn buik. Maar net als bij de Peugeot e-208, wordt de batterij opgewaardeerd naar 54 kWh. Netto is daarvan 51 kWh bruikbaar. Al met al klinkt dat niet als een wereldschokkende upgrade. Maar behalve een groter accupakket, krijgt de elektrische Opel Mokka eveneens een nieuwe elektromotor. Die levert 156 pk, oftewel liefst 20 pk meer dan voorheen. Het maximum koppel blijft ongewijzigd: 260 Nm.



Prestaties Opel Mokka Electric onveranderd



Vreemd genoeg lijken de prestaties er niet op vooruit te gaan. Opel geeft een honderdsprint op van 'minder dan 10 seconden', maar de oude Mokka-e gaat volgens de fabriek ook al in 9 tellen van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid blijft gehandhaafd op 160 km/h.



Actieradius elektrische Opel Mokka: plus 20 procent



Wat er wel op vooruitgaat, is de efficiency van de aandrijflijn. Het gemiddelde stroomverbruik daalt van 17,4 kWh/100 km naar 15,2 kWh/100 km. Alles samen heeft dat positieve gevolgen voor de actieradius. Terwijl de uitgaande Mokka-e het moet doen met een bereik van 338 kilometer, komt de nieuwe Opel Mokka Electric volgens de WLTP-methode 406 kilometer ver. Dat is 68 kilometer meer, oftewel een verschil van 20 procent. Een driefaselader was sinds begin 2022 al standaard en dat blijft gelukkig zo. De verwachting is dat de vernieuwde elektrische Opel Mokka vanaf maart 2023 bij de dealer staat. Prijzen zijn nu nog niet bekend.