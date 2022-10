De Nio ET7 is een nieuwe elektrische auto van de uit China afkomstige fabrikant Nio, die sinds kort in Nederland te bestellen is. We zeggen bewust niet ‘te koop’, want voor de Nio ET7 sluit je een abonnement. Maar dat klinkt niet hip, dus spreken de Chinezen liever over Nio Subscription. Als je 1299,77 euro per maand ophoest, kun je rijden in de Nio ET7. Wat krijg je voor dat geld? En wat niet? We zochten het voor je op.

Voordat je je bij het horen van het maandbedrag van de Nio ET7 verslikt in je kopje koffie (als dat al niet gebeurd is), gaan we eerst het een en ander in perspectief zetten. De Nio ET7 is een lel van een auto. De lengte bedraagt 5,10 meter. Dat is niet zo lang als een Mercedes EQS Limousine (5,2 m), maar wel langer dan een Tesla Model S (5 m), om maar twee concurrenten te noemen. Formaatje slagschip dus.

Kiezen uit 256 kleurtjes



De Nio ET7 (vreselijke naam, zoals bijna elke elektrische auto uit China die heeft, maar dat terzijde) barst verder uit zijn voegen van de hightech spullen. We noemen een batterij aan camera’s en sensoren, stoelen met massagefunctie, ‘zwevende’ displays, onzichtbare ‘slimme’ ventilatieroosters, portieren met Soft Close-functie, en sfeerverlichting met de keuze uit jawel, 256 kleuren. Ook bijzonder: een spraakassistent die in vorm van een gezichtje centraal op het dashboard staat. En dan schijn je met de Nio ET7 ook nog te kunnen rijden…

Welles Nietes

We hopen dat je nu enigszins begrijpt waarom de Nio ET7 1299 euro per maand moet kosten. Wat zit er allemaal in dat bedrag? Om te beginnen mag je daarvoor elke dag achter het tweekleurige stuurwiel plaatsnemen, spelen met het 12,8-inch Amoled display en in slechts 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h versnellen. Ook inbegrepen: onderhoud, reparatie, verzekering met een eigen risico van 500 euro en afschrijving. En ook 24/7 pechhulp en een bandenwissel (zomer/winter) horen erbij. Bandenslijtage valt er eveneens onder, maar niet als dit het gevolg is van overmatig optrekken en remmen. Klinkt als iets dat bij het Nio-servicepunt al snel uitdraait op een spelletje ‘Welles Nietes’.

Dit krijg je niet

Wat krijg je niet voor die 1299 euro? In ieder geval niet de Nio ET7 die het verst op een volle accu komt: de versie met 100 kWh accupakket en een actieradius van 580 km. Je moet het doen met de Nio ET7 met het 75 kWh accupakket en een bereik tot 445 km. Wat je ook niet krijgt, is meer dan 1250 kilometer per maand om af te leggen. Je mag heus meer kilometers rijden, maar dat kost je 30 cent per kilometer extra. Verder geen flexibel abonnement dat maandelijks opzegbaar is; je gaat het abonnement voor 36 maanden aan.

Het abonnement Nio Flex Subscription kun je wel dagelijks opzeggen, maar is duurder. In dit geval kom je uit op zelfs 1599,22 euro per maand. Wil je langer dan 36 maanden in die Nio ET7 rijden? Dat kan. Bijkomend voordeel is dat het maandtarief daalt. Bij een abonnement van 60 maanden betaal je 1254,78 euro per maand. Korter kan ook, maar dan wordt-ie uiteraard duurder. Bijvoorbeeld 12 maanden voor 1355,54 euro per maand.

Nio ET7: levertijd



De levertijd van de Nio ET7 is volgens de site van Nio maximaal 90 dagen. Let wel: hierbij gaat het om voorraadmodellen. Wil je de auto volledig naar eigen smaak samenstellen, dan moet je rekening houden met een Nio ET7 levertijd van vier tot zes maanden. De eerste in Nederland afgeleverde Nio ET7 kun je al op de weg tegenkomen (zie foto hierboven). Het betreft een exemplaar in de kleur ‘Storm Grey’ met het accupakket van 100 kWh. Die heb je niet voor 1299,77 euro, maar pas voor 1419,77 euro per maand.