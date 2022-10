Waarom je de BMW M2 (2023) niet met handbak moet kopen

Leuk natuurlijk, een nieuwe BMW 2-serie, maar voor de echte fans is het feest pas compleet als de BMW M2 verschijnt. Met handbak, al betaal je daar extra voor en ben je trager ...



De tweede generatie van de BMW M2, is meteen de goedkoopste mogelijkheid om een sportwagen van M GmbH te rijden. De BMW-purist zal bijzonder opgewonden raken van de specs: achterwielaandrijving, een drieliter zescilinder lijnmotor met 460 pk, en optioneel een handbak met zes versnellingen. Een achttraps Steptronic-automaat is standaard.



M2 is 21 cm korter dan M4



Voor het uiterlijk, beginnen we aan de kant die je als medeweggebruikers het vaakst zult zien. Achter herken je de BMW M2 aan een geïntegreerde spoiler op de achterklep, verticaal geplaatste reflectoren, een diffusor en twee paar uitlaatpijpen die relatief ver naar het midden zijn geplaatst. Aan de voorkant zie je randloze nieren en grote luchtinlaten om de zescilinder van koeling te voorzien.



De BMW M2 is met een lengte van 4,58 meter ruim 21 centimeter korter dan de BMW M4. Het onderstel is identiek en werd wat ingekort.

Van daily driver tot circuitbeest

Om alle sportieve escapades nog leuker te maken, is een adaptief M-onderstel met tractiecontrole standaard, net als een M Sportdifferentieel. Die verdeelt het vermogen optimaal over de aangedreven wielen - ideaal om het bochtgedrag te perfectioneren. Je kunt het zo gek maken als je wilt met de M2. Optioneel kan-ie worden uitgerust met een M Race Track-pakket. Aan de voorkant heeft de M2 19-inch wielen en achter 20-inch, maar je kunt ook circuitbanden bestellen.



Ga je echt alleen voor adrenaline en snelle rondetijden, dan moet je het dak van koolstofvezel bestellen, waardoor de M2 nog eens zes kilo afvalt. Zoals je de standaard sportstoelen dan beter kunt inwisselen voor lichtere kuipstoelen.



BMW M2 is sneller met automaat

De drieliter zescilinder van de BMW M2 levert 460 pk en een koppel van 550 Nm. Wie dat vermogen wil omzetten in ultrasnelle acceleratietijden, moet de nieuwe BMW M2 met de M Steptronic bestellen. Hij sprint dan van 0 naar 100 km/h in 4,1 seconden. Puristen willen natuurlijk zelf schakelen, maar dan moet je genoegen nemen met een langere sprinttijd van 4,3 seconden.



Ga je door tot 200 km/h, dan wordt de achterstand zelfs nog groter. Als de Steptronic-BMW-rijder deze snelheid na 13,5 seconden aantikt, dan moet je met je handbak nog 0,8 seconden geduld hebben. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/h, maar met het optionele M Driver’s Pack (waarbij je ook een rijtraining krijgt) kan het worden verhoogd naar 285 km/h.

BMW M2 (2023) prijs



De prijs van de BMW M2 is voorlopig vastgesteld op 113.806 euro, maar zoals gezegd komt-ie pas in 2023, zodat het bedrag nog kan oplopen. Een 480 pk sterke M2 Competition zit in de pijplijn en waarschijnlijk komt er ook een puristische CS met 510 pk.



Er is een bescheiden Nederlands tintje aan de M2: je kunt hem bestellen in de kleur Zandvoort Blau of Toronto Rot metallic, beide kleuren zijn exclusief voorbehouden aan dit model. En mocht iemand nog geïnteresseerd zijn in het verbruik: dat ligt tussen de 9,7 en 10,2 l/100 km.