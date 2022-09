BMW Z4 facelift: geen nieuws is goed nieuws

De facelift van de BMW Z4 Roadster heeft lekker weinig om het lijf. Het belangrijkste nieuws is dat de ontwerpers van BMW met hun fikken van het dashboard zijn afgebleven. Want dat oude dashboard bevalt beter dan het nieuwe type.

Was de BMW Z4 toe aan een facelift? Niet echt. De tweezits roadster ziet er net zo stoer, gespierd en modern uit als bij zijn onthulling in 2019. De ontwerpers vinden dat ook en speelden alleen met het gaaswerk in de nieren (om ze breder te laten lijken) en de vorm van de luchtinlaten. De Z4 M40i kreeg trapeziumvormige uitlaatstukken aangemeten.

De lakafdeling mixte drie nieuwe kleuren voor de gelegenheid: paars (Thundernight metallic), grijs (Skyscraper Grey metallic) en blauw (Portimao Blue metallic). Er zijn ook nieuwe 18- en 19-inch wielen om uit te kiezen. Aan de motoren werd niet gesleuteld.

BMW Z4: dashboard om van te houden

Het belangrijkste nieuws is dat je in de gefacelifte Z4 uitkijkt over het vertrouwde dashboard. Dat betekent een eenvoudig te bedienen combinatie van twee grote beeldschermen, rijen fysieke knoppen de vertrouwde keuzehendel voor de automaat. Die opstelling werkt prettiger dan het nieuwe dashboard waarop de gefacelifte BMW 3-serie eerder dit jaar werd ‘getrakteerd’. Dat heeft weinig echte knoppen en de keuzehendel voor de automaat is met pension gestuurd.

Boze BMW-rijders

Hoogstwaarschijnlijk was de beslissing om het oude dashboard zo laten gemaakt uit kostenoverweging, maar het is ook goed voor het merkimago. Als een Z4 langsrijdt, moet achter het stuur een blije BMW-rijder zitten die lacht van oor tot oor. Niet een rood aangelopen, binnensmonds vloekende bestuurder die worstelt met het touchscreen omdat alle knoppen zijn weggehaald. De vernieuwde BMW Z4 staat in de planning voor november 2022.