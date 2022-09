Waarom Kia en Hyundai niet nerveus worden van de nieuwe DS 3 (2023)

De DS 3 Crossback heet vanaf 2023 alleen nog DS 3. Hoewel de elektrische DS 3 nu een grotere actieradius heeft, hoeven ze zich bij Hyundai en Kia weinig zorgen te maken.

De grootse verandering bij de facelift van de DS 3 is zijn naam. Net als bij de DS 7 werd de naam Crossback naar de geschiedenisboeken verwezen.

Uiterlijk zie je niet bijster veel verschil met zijn voorganger. Bredere grille, nieuwe bumpers, het bekende werk. De DS 3 kreeg ook een nieuw infotainmentsysteem en de veiligheidsuitrusting werd uitgebreid. Zo is hij leverbaar met adaptieve cruisecontrol in combinatie met een file-assistent en een spoorassistent. Wie niet van inparkeren houdt, kan zich verheugen op een camerasysteem met scherper beeld.



Au revoir, Puretech 155



Bij de brandstofmotoren verdwijnt de 155 pk sterke PureTech-benzinemotor, De versies met 100 en 130 pk blijven wel leverbaar. Een ruimtewonder is de DS 3 nog steeds niet. “Zelfs een gedemonteerde etalagepop zal nog klagen over de beschikbare armslag en beenruimte op de achterbank”, schreven we bij de eerste review van de DS 3 in 2019.

Elektrische DS 3 krijgt grotere actieradius

Vooral bij de elektrische DS 3 zijn de veranderingen noemenswaardig. Toen hij nog Crossback heette, had hij een 136 pk sterke elektromotor. Deze is vervangen door de wat krachtiger motor en het iets grotere accupakket uit de elektrische Peugeot 308. Dat levert je niet alleen meer vermogen op (156 in plaats van 136 pk), maar ook een grotere actieradius. Die steeg van 341 naar 402 kilometer. Snelladen gaat met 100 kW, waardoor de batterij van de DS 3 in 25 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen is.



DS 3 versus Hyundai Kona en Kia Niro

Vergeleken met de concurrentie uit Zuid-Korea, komt de elektrische DS 3 E-Tense nog altijd niet helemaal meekomen. De nieuwe Kia Niro EV komt 460 kilometer ver met één acculading en ook de Hyundai Kona Electric overtroeft de DS 3 ruimschoots met 484 kilometer. De prijs van de DS 3 is nog niet bekend, wel weten we dat hij begin 2023 in de showroom staat.