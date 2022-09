Ford Mustang V8 (2023): elektrisch rijden? Ja daag!

Met de komst van de Ford Mustang Mach-E dacht je misschien dat de dagen van de ‘echte’ Ford Mustang zijn geteld. Maar nee, in 2023 komt een nieuwe, met vijfliter V8!

In het persbericht over de komst van de Ford Mustang (2023) spat de trots van het Word-document. Het cv van de Mustang is dan ook indrukwekkend: in 58 jaar tijd zijn meer dan 10 miljoen exemplaren gebouwd. De Mustang is volgens Ford de auto met de meeste likes op Facebook en hij verscheen in talloze films, zoals Bullitt en Gone in 60 seconds.

Mustang generatie 7

Nu alle automerken met stekkers in de weer zijn, had het zomaar gekund dat ook de Ford Mustang binnenkort ‘gone in 60 seconds’ zou zijn. Maar in 2023 wordt de huidige zesde generatie Mustang gewoon afgelost, net als voorheen komt hij als coupé en als cabriolet. En niet alleen in de VS. “We gaan die shit naar Nederland halen”, zei iemand bij Ford wellicht, net als Sywert met zijn mondkapjes.



Mustang automaat

Over elektrificatie rept Ford met geen woord. Wel over de vijfliter V8, de enige motorvariant die naar Nederland komt. De V8 is gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen of een tientraps automaat. Over het vermogen en de prestaties wil Ford niets kwijt. De huidige V8 is in de Mustang goed voor 449 pk (GT) of 460 pk (GT Mach 1).

Wat we wel weten, is dat de Mustang een directere besturing heeft, en zes rijprogramma’s (Normal, Sport, Slippery, Drag, Track en een programma dat je aan je eigen wensen kunt aanpassen). Ook standaard op het Mustang-menu: een Performance Pack met 19-inch lichtmetalen wielen, een limited-slip sportdifferentieel voor een betere tractie, Brembo-remmen en een uitlaatsysteem dat voor elke rijstijl een passend motorgeluid biedt.



Uiterlijk: grote grille, kleine koplampen

Eigenlijk lijkt de Mustang nog best op zijn voorganger. De klassieke grote grille - die afhankelijk van de uitrusting nét een beetje anders is vormgegeven - wordt nu geflankeerd door smalle koplampen. De dagrijverlichting doet denken aan die van de elektrische Ford Mustang Mach-E. Aan de achterkant is de overhang kort, geheel in Mustang-traditie, en heeft de coupé een grote spoiler. De diffusor wordt aan weerszijden geflankeerd door twee dubbele uitlaatpijpen.



Toch iets moderns in de Mustang

Is er dan helemaal niets modern aan de Mustang? Toch wel, dat merk je als je instapt. Nostalgische liefhebbers zullen weemoedig worden van het verdwijnen van de dubbele bogen aan de bovenkant van het dashboard. In plaats daarvan heeft de Mustang nu een groot digitaal instrumentenpaneel (12,4 inch), dat één geheel vormt met het multimediascherm (13,2 inch).



Mustang (2023) prijs: onbekend



Niet alleen over het vermogen, ook over de prijs van de Ford Mustang V8 laat Ford niets los. Waarschijnlijk moet je – opnieuw Sywert indachtig – “gillend rijk” zijn om je er een te kunnen veroorloven. Op dit moment kost-ie minstens 108.690 euro. De meest sportieve uitvoering van de Mustang wordt de Dark Horse, die geschikt is voor het circuit. Hij krijgt dezelfde V8, maar dan voorzien van meer vermogen.