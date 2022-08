'Hypocriete prins Harry rijdt benzineslurpende suv!', roept Fox News. Oh ja? Kijk eens goed ...

Kennen jullie Fox News? Dat is een Amerikaanse 'nieuwszender'. We zetten dat laatste woord bewust tussen aanhalingstekens omdat Fox News meer overeenkomsten vertoont met Noord-Koreaanse propaganda, maar dan voor de Republikeinse Partij. Het rechtse kanaal vindt het heerlijk om milieubewuste 'celebrities' aan te pakken op hun hypocrisie. Maar ging met prins Harry pijnlijk de fout in ...

De Britse prins Harry maakt zich zorgen over klimaatverandering en spreekt daar vaak over. Dat is natuurlijk koren op de molen van een zender als Fox News, dus kopte de televisie opeens 'Prince Harry accused of climate hypocrisy'. Wie dat beschuldigen deed? Fox News, niet iemand anders. Want de presentatoren van het programma America's Newsroom hadden het opeens over prins Harry, die op het vliegveld zat te wachten "in een benzineslurpende suv".

Euh, Fox News ... een Audi E-Tron slurpt geen benzine

De verantwoordelijke redacteuren weten kennelijk niets van auto's, want de suv op de beelden is toch echt een elektrische Audi E-Tron. Al moeten we toegeven dat alle Audi-suv's op elkaar lijken. In precies hetzelfde item later op de dag had America's Newsroom het echter niet meer over de 'benzineslurpende suv', dus is er iemand wakker geworden. In plaats daarvan sprak de presentator over het personeel van Harry, dat wél in brandstofauto's reed. Want zo werkt het 'spinnen' van nieuws.

Fox News is populairste 'nieuwskanaal' van de Amerika

Fox News is het populairste nieuwskanaal van de VS. Objectief - voor zover nieuws dat kan zijn - is de zender niet. Fox News functioneert als propagandakanaal van de Republikeinse Partij. Bijvoorbeeld: nu voormalig president Trump wordt onderzocht door de FBI vanwege het achteroverdrukken van vertrouwelijke documenten is dat een nationale schande, volgens Fox. Maar toen Hillary Clinton onder eenzelfde vergrootglas lag, was de FBI te slap en niet doortastend genoeg.