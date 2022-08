Juist, op deze foto staat 9 miljoen euro te pronken. Bentley wil ons met het geposeerde plaatje laten weten dat het reeds acht klanten blij heeft gemaakt met een Bacalar. Vier steenrijke kopers zitten nog te wachten op hun exemplaar.

Eerst wat context, want in de wereld van de dure luxeauto's en sportwagens nemen we een trend waar. Vermogende klanten zijn bereid om miljoenen uit te geven aan ultra-gelimiteerde modellen, zoals de Bentley Bacalar, maar ook de Ferrari Monza SP1 / SP2, Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake of Rolls-Royce Boat Tail. Nog meer geld hebben ze over voor unieke auto's. Ferrari doet bijvoorbeeld goede zaken met zijn Special Projects-programma, dat peperdure one-offs ontwikkelt voor multimiljonairs die iets willen hebben wat de buurman niet heeft.

Bentley Bacalar gebouwd door Mulliner

Bentley heeft de kip met de gouden eieren dus ook ontdekt en onthulde ruim een jaar geleden de Bacalar, een volledig open sportwagen zonder cabriodak. Carrosseriebouwer Mulliner, dat onderdeel is van Bentley, bouwt maar twaalf stuks en heeft er inmiddels acht aan kopers afgeleverd, allemaal in een andere kleur. Want zo werkt het natuurlijk. Als je 1,5 miljoen euro voor een zeldzame Bentley neertelt, mag je hem net zo samenstellen als je zelf wilt. En als we zo vrij mogen zijn, hebben de zes eigenaren van de auto's op de foto dat grotendeels smaakvol gedaan.

Bij luxefabrikanten is niks gratis

Overigens moeten we de som in de kop en de intro van dit verhaal niet al te serieus nemen. De basisprijs van een Bacalar is weliswaar 1,5 miljoen euro, maar reken erop dat daar voor honderdduizenden euro's aan personalisatie-opties is bijgekomen. In de wereld van de luxefabrikanten is immers niks gratis. Bentley heeft aangekondigd dat er nog een gelimiteerd model met een koets van Mulliner aan zit te komen. Je zou denken dat al die autominnende miljonairs een keer moe worden van al die speciale Astons, Bentleys, Ferrari's, Lamborghini's en Porsches waar ze de hele tijd de portemonnee voor 'moeten' trekken ...