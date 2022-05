Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 18

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin een Peugeot-liefhebber even flink de portemonnee trok en Mercedes een monster van Frankenstein liet zien. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Waarom iemand krankzinnig veel geld heeft betaald voor deze Peugeot 205

Een Peugeot 205 kun je op Marktplaats voor 1000 euro kopen. Maar waarom betaalde iemand deze week dan 82.960 euro voor dit 'sterke nummer'?



+ Top - Deze twee Alpine A110's zijn voor Sonny Crockett en Ricardo Tubbs

Voor de jonge lezers: Sonny Crockett en Ricardo Tubbs waren dé televisiehelden van de jaren 80. Ze leefden in de pastelwereld van de hitserie Miami Vice en droegen colbertjasjes met opgestroopte mouwen in hun hagelwitte Ferrari Testarossa. We weten niet of er een remake aan zit te komen, maar als dat zo is, dan móéten deze Alpine A110's erin.



+ Top - Nog 1486 mensen kunnen een nieuwe elektrische auto met subsidie kopen

We begonnen 2022 met een subsidiepot van 71 miljoen euro om de koop en private lease van nieuwe elektrische auto's te promoten. Vijf maanden later komt de bodem in zicht: er is nog 4,98 miljoen beschikbaar.



- Flop - Mercedes en een rapper hebben een monster van Frankenstein gecreëerd

Er was ooit een televisieprogramma op Discovery Channel waarin een 'tuner' uit Bangladesh de zaag in allerlei arme auto's zette. De man heet Leepu. En wonderlijk genoeg heeft hij niet deze bizarre Mercedes bij elkaar getimmerd en geschroefd. Dit ... ding is een officieel Mercedes-product, dat samen met de Amerikaanse rapper WILL.I.AM is ontwikkeld.



- Flop - In deze vijf cabriolets wil je absoluut niet gezien worden



Volgende week tikt de thermometer eindelijk meer dan 20 graden aan. Cabrioweer! Dak naar beneden en flaneren maar, langs de terrassen en over de boulevard. Maar liever niet in deze cabriolets. Want in deze modellen ... tja ... wil je liever niet gezien worden. Dit is waarom.



- Flop - Amerikaan weet niet hoe handbak werkt, crasht zijn peperdure Ford GT

Deze Ford GT - een zeldzame Heritage Edition uit 2006 - werd in april afgehamerd voor 670.000 euro. De nieuwe eigenaar heeft er alleen niet lang van kunnen genieten. Hij crashte zijn supersportwagen een maand na de veiling in Boca Raton, Florida. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren? De man zei niet te weten hoe je moet schakelen met een handbak.