Is dit een nieuwe trend? Ook de elektrische Audi Q6 E-Tron heeft vier koplampunits

Onze spionagefotograaf spotte de Audi Q6 E-Tron in het hoge noorden van Zweden, waar de testrijders even vergeten waren om het camouflagemateriaal over de neus te leggen. En dus kunnen we zien hoe de productieversie van Audi's nieuwste elektrische suv eruit ziet.

Audi Q6 E-Tron met vier losse koplampunits

Net als de Audi Q4 E-Tron en Q4 E-Tron Sportback heeft hij een dichte single frame-grille met een reliëfstructuur erop, in dit geval uitgevoerd in het zilver. Maar daarnaast zien we iets dat de Q4 niet heeft: vier losse lichtunits, met waarschijnlijk de dagrijverlichting boven en de koplampen onder.

Op hetzelfde platform als de Porsche Macan

De Q6 E-Tron staat op het nieuwe Premium Platform Electric (PPE), dat door Audi en Porsche samen is ontwikkeld. Porsche gebruikt het voor de volgende generatie Macan, die volledig elektrisch wordt en eerder op de markt komt dan de Audi. En zoals de naam van de Q6 E-Tron al aangeeft, wordt hij bij Audi tussen de Q4 E-Tron en de E-Tron gepositioneerd.

Macan en Q6 E-Tron laden met maximaal 350 kW

Net als van de Audi E-Tron GT komt er ook van de Q6 E-Tron een sportieve RS-topvariant op de markt. Die heeft twee motoren, vierwielaandrijving en een vermogen van naar verluidt 590 pk. Zowel de Porsche Macan als de Audi Q6 E-Tron profiteren van 800 Volt-laadtechniek, met snelheden tot 350 kW. De actieradius van beide zal boven de 500 kilometer liggen.