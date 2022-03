Te koop! Waarom dit bijeengeraapte Ferrari-zooitje een fortuin waard is

Als je deze Ferrari 458 Italia zo ziet, zou je denken dat hij op de sloop thuishoort. De auto mist onderdelen, er zijn gaten in de carrosserie gezaagd en onder de motorkap lijkt een dronken monteur her en der maar wat kabels te hebben neergegooid. In vredesnaam, wat is dit voor monster van Frankenstein?

Ferrari 458 Italia met aandrijflijn van LaFerrari

Het is een zogenoemde testmule: een Ferrari 458 Italia met de 963 pk en 900 Nm sterke hybride-aandrijflijn van de LaFerrari achterin. Het geheel bestaat uit een 6,3-liter atmosferische V12 met 800 pk en 700 Nm en een elektromotor die tijdelijk extra kracht levert. Dit prototype is tussen mei 2011 en december 2012 door Ferrari gebruikt om de combinatie op de weg te testen.

Getest op de Nordschleife en rond Maranello

En dat betekent dat deze 458 rondom het Ferrari-hoofdkwartier in Maranello, maar ook op de Nordschleife van de Nürburgring is getest. Zo'n tien jaar geleden is hij op die locaties veelvuldig door spionagefotografen vastgelegd (ook wij hadden hem op de site), altijd gekleed in zijn bizarre zwarte camouflagepak.



Ferrari verkocht de mule aan een trouwe klant

Ferrari heeft het prototype tot 2016 gehouden en het toen verkocht aan een trouwe klant. Deze 458 is niet gehomologeerd voor op de openbare weg, dus een kenteken mag er niet op. Als je op 14 mei op de auto wilt bieden, moet je dus ook ergens een baan tot je beschikking hebben om hem af en toe uit te laten.

Te koop: met de originele camouflage er nog bij

Want hoe slecht deze testmule er ook uitziet, hij werkt gewoon. Mooi is de Ferrari natuurlijk niet - hij oogt als een samengeraapt zooitje - maar bijzonder wel degelijk. RM Sotheby's biedt het voertuig aan met de originele camouflagepanelen er nog bij. Ook krijg je een officieel Ferrari Classiche-certificaat bij, zodat je weet dat dit echt een stukje LaFerrari-geschiedenis is.