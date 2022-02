De wereld staat in brand! Dus brengt Jeep ons een nieuwe Grand Cherokee (2022) ...

Een jaar of vijftien geleden verschenen de eerste SUV's op de weg. Grote zware voertuigen zoals de BMW X5, de Audi Q7 en de Porsche Cayenne, die het politieke vuurtje hoog opstookten. Vrijwel elk zichzelf respecterend links gemeentebestuur vergaderde over een P.C. Hooft-tax - of zelfs een algeheel wet om zulke schaamteloze uitwassen van consumentisme uit de stadscentra te weren.

Het kwam nergens van zo'n verbod, en de grote SUV was eigenlijk maar een kort leven beschoren. Inmiddels storten autokopers zich massaal op SUV's van een compacter, maatschappelijk acceptabel formaat. Auto's als de Audi Q7 en de Mercedes GLE worden nauwelijks nog verkocht. Terwijl merken als Volkswagen en Jeep hun grootste SUV's maar helemaal uit de prijslijsten hebben verbannen.

Grand Cherokee verdween met stille trom

Inmiddels is het vier jaar geleden dat de laatste Jeep Grand Cherokee in Nederland werd verkocht. We hebben goede herinneringen aan de auto - vooral met de ultieme Grand Cherokee Trackhawk hebben we nerveus gelachen om zijn absolute belachelijkheid. Een Amerikaanse SUV in hart en nieren, voorzien van een 6,2-liter HEMI-V8 met mechanische compressor, goed voor een vermogen van 710 pk en 868 Nm! En met een CO2-uitstoot van 385 gram per kilometer, goed voor een BPM-boete van bijna 110.000 euro. Een goed besluit van Jeep om de Grand Cherokee in 2018 met stille trom uit de prijslijsten terug te trekken.

Een tweeliter turbomotor en twee elektromotoren

Maar de Europese carrière van de Grand Cherokee is nog niet voorbij. Sterker nog: Jeep presenteert een geheel nieuwe generatie - met een geheel nieuwe kijk op de wereld. De blik is vooruit gericht, op een schonere toekomst. voorzien van plug-in hybridetechniek. Wat onder de hoge motorkap van de nieuwe Grand Cherokee ligt, staat in schril contrast met de prehistorische 6,2-liter HEMI-V8 uit de oude Trackhawk. Een tweeliter turbomotor zorgt voor de voortstuwing, en wordt daarbij geholpen door twee elektromotoren. Het gezamenlijk vermogen bedraagt 380 pk, het volledige koppel 637 Nm. En dat zijn indrukwekkende cijfers.

51 kilometer op een volle accu

De specificaties bij de onthulling van de nieuwe Jeep Grand Cherokee 4xe zijn nog summier, maar het Amerikaanse merk (uit de Stellantis-portefeuille) zegt wel dat het mogelijk is om met een volledig opgeladen accu een elektrische (emissieloze) afstand van 51 kilometer af te leggen. Dat is iets meer dan de elektrische actieradius van de Land Rover Defender P400e met plug-in techniek. In afwachting van de definitieve homologatie van de nieuwe Grand Cherokee 4xe, voorspelt Jeep dat de CO2-uitstoot volgens WLTP-berekening uitkomt om ongeveer 64 gram per kilometer.

Jeep slijpt de messen

Wie niet langer kan wachten om een nieuwe Jeep Grand Cherokee 4xe te bestellen, kan zich binnenkort al inschrijven voor de rijk uitgeruste Jeep Grand Cherokee 4xe Launch Edition. Deze versie verwent zijn inzittenden met alle mogelijke luxe die je jezelf maar kunt toewensen. Inclusief 21-inch wielen, lederen stoelen met massage, een audiosysteem met 19 speakers, een achteruitrijcamera met wasmachine, allerlei veiligheidsopties, een head-up display en noem maar op.

Jeep heeft ook alvast de prijs van de nieuwe Grand Cherokee 4xe Launch Edition bekend gemaakt: 97.900 euro. Ook daarmee slijpt Jeep de messen voor een gevecht met de concurrentie uit Groot-Brittannië. Een gelijkwaardig uitgevoerde Land Rover Defender P400e is in elk geval niet goedkoper.