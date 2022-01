Zie je deze prachtige nieuwe Ford Mondeo? Die zal jij nooit kunnen kopen

Autofabrikanten trekken zich terug uit het d-segment. De grote middenklasser - ooit dé zakenauto bij uitstek - is nauwelijks nog geliefd. Het publiek wil stoere suv's, hoe absurd dat eigenlijk ook is. Citroën doet een laatste wanhoopspoging in het d-segment met de crossover-achtige C5 X, maar of die gaat slagen, is maar de vraag. Stationwagons zijn nog redelijk geliefd, helemaal in de premiumtak van het segment, waar de BMW 3-serie, Mercedes C-klasse en Volvo S60 / V60 moedig stand houden.

Ford Mondeo verdwijnt bij ons van de markt

Ford ziet het in Europa niet meer zitten met de Mondeo en laat de vijfde generatie aan China, waar grote sedans enorm populair zijn. De huidige Mondeo verdwijnt over twee maanden bij ons van de markt. Wordt hij vervangen? Mogelijk, maar dan vast door iets van een crossover of suv. In de Verenigde Staten heeft Ford alle traditionele modellen uit het leveringsprogramma gegooid. De enige niet-suv die het merk daar levert, is de Ford Mustang.

Nieuwe Mondeo met trekjes van studiemodel

De nieuwe Mondeo - zoals hij in China wordt geïntroduceerd - oogt bekend. Hij heeft veel designtrekjes van de Ford Evos: een studiemodel dat vorig jaar april op de autoshow van Shanghai werd onthuld. De Mondeo is een forse auto, met een lengte van 4,93 meter (plus 6 centimeter ten opzichte van de huidige Mondeo) en een wielbasis van 2,95 meter (plus 10 centimeter). Hij wordt aangedreven door een 245 pk sterke 2,0-liter turboviercilinder.