Bekerhouders waterdicht? Niet bij BMW

Een bekerhouder die niet nat mag worden. Dat klinkt vreemder dan eieren schilderen met kerstmis. Toch is dit precies wat de aanklager beweert. De bekerhouders in de BMW X7 zouden niet voldoende bestand zijn tegen vloeistoffen, en mogelijk doorlekken. Onder deze bekerhouders loopt echter de bedrading voor de airbag-module (SRS-module). Het blieft geen uitleg dat deze elektronica niet graag nat wordt.

Direct naar de dealer

Volgens de aanklager kan het probleem zich al voordoen bij een minimale hoeveelheid vloeistof. Courthouse News Service vertelt het verhaal van een X7-rijder die slechts een heel klein beetje frisdrank morste, omdat de deksel er net niet helemaal goed op zat. Nog steeds zat 95% van de frisdrank nog gewoon in de beker. “Maar… de auto maakte direct een noodstop op de linkerbaan van de snelweg en kon niet meer verder rijden.” De automaat zou direct in de parkeerstand zijn geschoten, terwijl het dashboard vertelde dat de auto ‘direct naar de dealer’ moest. Eenmaal daar aangekomen kreeg de bestuurder een rekening van 2.900 dollar (omgerekend 2.561 euro) onder zijn neus gepoeierd. Deze reparatie behoorde volgens BMW niet tot de garantie.

Geen gewonden

En deze bestuurder is niet de enige. Op internetfora gaan meerdere, vergelijkbare verhalen in de rondte. Geen van de X7-rijders heeft daadwerkelijk spontaan een airbag in zijn gezicht gekregen, maar volgens de Amerikanen is ook dit een mogelijkheid. In geen van alle verhalen zijn er gelukkig gewonden gevallen.



Veel onduidelijkheid

Er heerst nog veel onduidelijkheid over het euvel. Hoewel de aanklager uit gaat van duizenden, is een exacte hoeveelheid auto’s met defectieve bekerhouders niet vastgesteld. Onduidelijk is ook of het probleem zich beperkt tot de X7, of dat meerdere BMW’s er mee kampen. In Nederland zijn er geen vergelijkbare gevallen bekend. Het bekerhouderprobleem is ook niet terug te vinden in het terugroepregister van de RDW.